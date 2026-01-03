أول قرار من النيابة بشأن مشاجرة الأقصر

قررت جهات التحقيق سرعة اجراء تحريات المباحث حول واقعة مشاجرة الأقصر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالعصى الخشبية بالأقصر.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 31 ديسمبر الماضى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (عامل ، سيدتين "أثنين منهم مصابين بجروح وكدمات) ، طرف ثانى: (عامل ونجليه ، ربة منزل "مصابين بجروح وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأقصر لخلافات بينهم حول الميراث قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين إصابتهم المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى التعدى" ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



