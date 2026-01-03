برلماني: دعم الفلاحين ركيزة الأمن القومي.. ولابد من سياسات زراعية مستدامة

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الزراعة بشأن بذل الجهود لدعم المزارعين وتحسين الخدمات الزراعية المقدمة له، مؤكدا أن الدولة لا تتوان عن مساندتهم باعتبارهم ركيزة أساسية للأمن القومي وتعزيز استدامته.

كما أشار “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد” إلى أن الحكومة تتبني سياسات شاملة لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية، وفي مقدمتها التوسع في مشروعات تطوير الري وترشيد استخدام المياه، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة لرفع كفاءة الإنتاج، موضحا أن ذلك يأتي بالتوازي مع جهود تسويق المحاصيل وضمان أسعار عادلة، بما يحافظ على دخل المزارع ويعزز الأمن الغذائي، أحد أهم مقومات الأمن القومي للدولة.

جاء ذلك بعد أن تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

مجهودات مكثفة لتطوير منظومة الري

وصرح سويلم بأن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .