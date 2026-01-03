قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن تناول الأطعمة الجاهزة.. تفاصيل صادمة

الأطعمة الجاهزة
الأطعمة الجاهزة
هاجر هانئ

تشير الأبحاث إلى أن ارتفاع استهلاك الأطعمة الجاهزة قد يزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب.

يبدو أن هناك علاقة بين الوجبات الغذائية الغنية بالأطعمة الجاهزة والالتهاب الجهازي الذي يكمن وراء الكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة جديدة.

وجدت دراسة أجريت على أكثر من ثمانية آلاف شخص أن أولئك الذين يتناولون كميات أكبر من الطعام الجاهزة من المرجح أن يكون لديهم عوامل خطر مرتفعة مختلفة لأمراض القلب.

يقول الخبراء إن هناك طرقا للحد من بعض المخاطر المرتبطة بالطعام خارج المنزل، وطرق لإدارة الوجبات الصحية المطبوخة في المنزل، حتى في عالم اليوم سريع الخطى.

دراسة جديدة، نشرت في علوم الأغذية والتغذية، أكدت أن هناك  علاقة بين كمية الطعام الجاهزة التي يستهلكها الشخص واحتمال إصابتهم بالتهاب مزمن منخفض المستوى، وهو محرك رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية واستهلاك الأطعمة الجاهزة آخذة في الارتفاع، وعلى الرغم من أن ذلك لا يثبت وجود علاقة سببية، إلا أن الدراسة تستكشف ما إذا كانت هناك صلة بين الاثنين.

تتبعت الدراسة درجات الالتهاب الجهازي وفقا للمؤشر الالتهابي الغذائي (DII)، وهو مقياس يحدد خطر الالتهاب المرتبط بتناول مواد غذائية محددة.

حلل المؤلفون عقدا من البيانات المستعرضة من 8556 مشاركا في الولايات المتحدة من عام 2009 إلى عام 2018. المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES).

أجريت مقابلات مع المشاركين في الاستطلاع في منازلهم، كما زاروا مركز فحص متنقل، حيث تذكروا تناولوا الطعام، وتلقوا تقييمات صحية استقلابية للقلب، وجمعوا الدم.

سعى هذا التحليل إلى تحديد العلاقات بين استهلاك المشاركين للطعام الجاهز، ودرجات DII الخاصة بهم، ومخاطر الأيض القلبي المقدرة.


 

كانت هناك ثلاثة وجبات رئيسية من التحليل:

ارتفاع استهلاك الطعام في الوجبات الجاهزة بما يتماشى مع درجات DII المعدلة الأعلى - ارتبطت درجات DII الأعلى أيضا بزيادة الوفيات

يتوافق مستوى أعلى من استهلاك الطعام في الوجبات الجاهزة مع صورة استقلابية غير مواتية للقلب تتكون من انخفاض HDL، بالإضافة إلى ارتفاع الدهون الثلاثية والجلوكوز الصائم والأنسولين في المصل ومقاومة الأنسولين

مع ارتفاع مستوى استهلاك الطعام في الوجبات الجاهزة، كان هناك اتجاه نحو ارتفاع معدلات الوفيات، على الرغم من عدم ملاحظة أي ارتباط ذي دلالة إحصائية بين الطعام في حد ذاته والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب أو أمراض القلب.


 

كيف تؤثر الوجبات الجاهزة على الصحة؟

يختلف طعام الوجبات الجاهزة اختلافا كبيرا في الجودة. من المرجح أن يكون العشاء الذي يتم إجراؤه من مطعم عالي الجودة أكثر صحة من الناحية التغذوية من الوجبة التي يتم الاستيلاء عليها من متجر الوجبات السريعة.

ومع ذلك، فإن الكثير من الأطعمة الجاهزة تحتوي على مكونات ليست بالضرورة صحية للقلب، كما أوضح جين مورغان، دكتوراه في الطب، طبيب القلب ونائب رئيس الشؤون الطبية في Hello Heart، الذي لم يشارك في الدراسة:

“تزيد الوجبات الجاهزة من مخاطر القلب والأوعية الدموية ليس بسبب مكون واحد، ولكن بسبب مزيج يمكن التنبؤ به من العناصر الغذائية والمواد المضافة وطرق التحضير التي تؤثر سلبا على ضغط الدم والدهون وحساسية الأنسولين والالتهاب والوظيفة البطانية.”

وتابعت: “يشمل ذلك الصوديوم الزائد الذي يزيد من حجم الدم وتصلب الشرايين، والدهون غير الصحية عادة ما تكون الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة، التي تزيد من خلل شحميات الدم وتصلب الشرايين.”

قال مورغان إنه حتى المطاعم ذات الخدمات الكاملة قد تكون مشكلة. "غالبا ما تعيد المطاعم استخدام الزيوت التي تؤدي إلى الدهون المؤكسدة التي تلحق الضرر مباشرة بالشرايين وتسرع من تكوين البلاك"، إلى جانب الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

وأشارت إلى: "في هذه الدراسة، كان لدى النساء استجابة أكبر لمقاومة الجلوكوز والأنسولين للطعام الجاهز مقارنة بالرجال".

"تؤدي الارتفاعات في الجلوكوز إلى مقاومة الأنسولين، والتي بدورها تؤدي إلى ارتفاع الدهون الثلاثية، وانخفاض HDL، وزيادة الدهون الحشوية والعلامات الالتهابية." ثم، أخيرا،" أدرج مورغان، "المكونات المعالجة للغاية التي تؤدي أيضا إلى التهاب مزمن. المستحلبات والمواد الحافظة ومحسنات النكهة الاصطناعية وتعطيل ميكروبيوم الأمعاء والمحتوى منخفض الألياف."

المصدر: medicalnewstoday

