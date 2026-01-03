قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هاتف "بلاك بيري" مميز بلوحة مفاتيح قابلة للتركيب يغزو الأسواق

Communicator
Communicator
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة Clicks Technology، المعروفة بإنتاج لوحات المفاتيح الفيزيائية للهواتف الذكية، عن جهازين جديدين قبل معرض CES الأسبوع المقبل في لاس فيجاس. 

الأول هو لوحة مفاتيح منزلقة جديدة بسعر 79 دولارا للأجهزة الذكية، والثاني هو أول هاتف ذكي للشركة باسم Communicator، وهو هاتف مزود بلوحة مفاتيح فعلية، صمم ليكون الجهاز الثاني الذي يحمل معه المستخدم.

شركة Clicks Technology تكشف عن هاتف ذكي جديد ولوحة مفاتيح منزلقة 

يلاحظ أن تصميم الهاتف الجديد يشبه إلى حد كبير هواتف بلاك بيري BlackBerry الشهيرة، ما يذكر المستخدمين بتلك الهواتف القديمة.

هاتف Communicator

هاتف مخصص لمن يحملون جهازين

يقدم الهاتف بسعر 499 دولارا، ويصفه المصنع بأنه مصمم خصيصا للأشخاص الذين يحملون هاتفين: واحد للعمل وآخر للاستخدام الشخصي. 

يستهدف الهاتف المستخدمين الذين يقومون بالكثير من المهام العملية على أجهزتهم، مثل الرسائل الإلكترونية والعمل على المستندات، حيث توفر لوحة المفاتيح الفيزيائية ميزة كبيرة في هذه الاستخدامات.

هاتف Communicator

وبالرغم من وجود شاشة لعرض الرسائل والرد عليها، لا يوفر الهاتف الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي أو الألعاب التي قد تسبب الإدمان. 

بدلا من ذلك، تعاونت الشركة مع مطور Niagara Launcher لتقديم الوصول لتطبيقات الرسائل وأدوات الإنتاجية مثل Gmail وتيليجرام وواتساب وSlack.

ميزة Signal Light المبتكرة

من أبرز ميزات الهاتف زر Signal Light المضيء على جانب الجهاز، والذي يمكن تخصيصه بألوان وأنماط ضوئية مختلفة للإشارة إلى استلام رسائل من أشخاص أو مجموعات محددة أو تطبيقات معينة. 

على سبيل المثال، يمكن جعل رسائل الشخصيات المهمة تتوهج باللون البنفسجي، بينما تظهر رسائل واتساب باللون الأخضر.

هاتف Communicator

يمكن أيضا استخدام هذا الزر المعروف باسم Prompt Key لإملاء الرسائل عند وجود مؤشر نصي، أو لتسجيل ملاحظات صوتية سريعة، تلمح الشركة إلى إمكانية دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع هذا الزر، مثل المساعدين الصوتيين أو تسجيل الملاحظات، لكن هذه الميزة لم تتوفر بعد.

لوحة مفاتيح مادية وعناصر تصميم قديمة

يتميز هاتف Communicator بلوحة مفاتيح مادية لمسية مصممة هندسيا لزيادة سرعة الطباعة، مع إمكانية التمرير عبر الرسائل والقوائم وصفحات الويب دون الحاجة لاستخدام الشاشة اللمسية.

كما يتضمن الهاتف ميزات قديمة مثل منفذ سماعات 3.5 ملم، وشريحة SIM فعلية إضافة إلى eSIM، وذاكرة microSD قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت، ومفتاح لتشغيل أو إيقاف وضع الطيران يمكن ربطه بالضوء المضيء أو لوحة المفاتيح اللمسية، وسيطرح الهاتف بسعر 399 دولارا.

هاتف Communicator

المواصفات التقنية الرئيسية لهاتف Communicator

- نظام Android 16 مع تحديثات أمنية لمدة 5 سنوات

- ارتفاع 131.5 ملم، وزن 170 جرام

- دعم شبكات 5G، 4G LTE، و3G/2G عالمي، غير مقفل

- بطارية 4000 مللي أمبير

- سعة تخزين 256 جيجابايت مع إمكانية توسعة microSD

- كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري وكاميرا أمامية 24 ميجابكسل

- دعم تقنية NFC وGoogle Pay، بلوتوث 5.4، وWi-Fi 6

- شحن USB-C ولاسلكي

- أغطية خلفية قابلة للتبديل لتخصيص الهاتف

هاتف ذكي هواتف بلاك بيري الهاتف الجديد

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
