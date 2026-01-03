14 مليون خدمة علاجية.. إنجازات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية 2025

أعلنت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية خلال2025 الخدمات العلاجية التي تم تقديمها في منشأتها خلال عام 2025 ، مابين خدمات علاجية وتداخلية والتي جاءت كالتالي :-
أكثر من 14 مليون خدمة علاجية فى2025
- 5 ملايين 737 ألف 907 مريض متردد على لاقسام الاستقبال والطواريء والعيادات الخارجية.
- 204الف 1930جلسة غسيل كلوي (طواريء/اعتيادي).
- 63 الف 437 جلسةعلاج أورام (العلاج الكيماوي/العلاج الإشعاعي) .
- 297 الف366 حالة الإجراءات التداخلية (جراحات/قساطر/مناظير).
- 246 الف 136 مريض تم علاجه بالأقسام الداخلية والرعايات
- 7 مليون 854 الف 184 عدد الفحوصات والاشعات والتحاليل
- نشاط إجراء القسطرة بوحدات الهيئة
- القسطرة القلبية 27367
- القسطرة الطرفية 1018
- القسطرة المخية 396
- الإجمالي : (28781 )
- نشاط مناظير الجهاز الهضمى بوحدات الهيئة
- منظار ج هضمى علوى 15640
- منظار ج هضمى سفلى 5816
- منظار قنوات مرارية 1766
- منظار أمعاء دقيقة 183
- منظار بالموجات الصوتية EUS 372
- منظار الفراغ الثالث 39
- الإجمالى ( 23816 )
إجراءات قوائم الانتظار فى وحدات الهيئة: بإجمالى (43205) إجراء
- زرع القوقعة 207
- زرع الكبد 24
- زراعة الكلى 57
- القسطرة المخية 374
- القسطرة الطرفية 949
- القسطرة القلبية 26973
- جراحة القلب المفتوح 2493
- جراحة المخ والأعصاب 1973
- جراحة العيون 8197
- جراحة العظام 905
- جراحة الأورام 1053
- إجراءات متقدمة فى وحدات الهيئة:
- زرع القوقعة 216
- زرع الكبد 25
- زراعة الكلى 67
- زراعة قرنية 134
- دراسة وكي كهربية القلب 466
- قسطرة أطفال (عيوب خلقية) 351
- زرع صمام رئوي بالقسطرة 17
- زرع شريان أورطي بالقسطرة 53
- عدد جلسات العلاج بالأكسجين عالي الضغط Hyperbaric oxygen therapy 877
- عدد حالات الحقن المجهري ICSI 36
- عدد حالات التلقيح الصناعي 2
- عدد حالات أطفال الأنابيب IVF 42
- عدد جلسات الغسيل الكلوي البريتوني 1992
- عدد إجراءات التدخلات الكلوية بتركيب القساطر للحالات المستعصية 5991
- عدد زيارات المترددين من المصابين بـHIV 12597
- عدد حالات علاج مرض الدرن خارج الرئة 6787
- عدد حالات علاج عدوى غشاء أو صمامات القلب Infective Endocarditis 70
- عدد حالات علاج إلتهاب السحايا Meningitis 327
- عدد حالات المسح السمعي لحديثي الولادة 3317
- عدد حالات الاختبارات السمعية المتقدمة واختبارات تقييم وظائف الاتزان 24069
- عدد حالات علاج صعوبات التعلم 3816
- موجات فوق صوتية على القلب بالمنظار TEE 1973
- موجات فوق صوتية بالمجهود الدوائى Dobutamine Stress ECHO 4635