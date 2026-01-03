قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أخبار البلد

14 مليون خدمة علاجية.. إنجازات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية 2025

الدكتور محمد مصطفي رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية
الدكتور محمد مصطفي رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية
عبدالصمد ماهر

 أعلنت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية خلال2025 الخدمات العلاجية  التي تم تقديمها في منشأتها خلال عام 2025 ، مابين خدمات علاجية وتداخلية  والتي جاءت كالتالي :- 

أكثر من 14 مليون خدمة علاجية فى2025 

 

  • 5 ملايين 737 ألف 907 مريض متردد على لاقسام الاستقبال والطواريء والعيادات الخارجية.
  • 204الف 1930جلسة غسيل كلوي  (طواريء/اعتيادي).
  • 63  الف 437 جلسةعلاج أورام  (العلاج الكيماوي/العلاج الإشعاعي) .
  • 297 الف366 حالة  الإجراءات التداخلية (جراحات/قساطر/مناظير).
  • 246 الف 136 مريض تم علاجه بالأقسام الداخلية والرعايات
  • 7 مليون 854 الف 184 عدد الفحوصات والاشعات والتحاليل 
  • نشاط إجراء القسطرة بوحدات الهيئة
  • القسطرة القلبية 27367
  • القسطرة الطرفية 1018
  • القسطرة المخية  396
  • الإجمالي :  (28781 )
  • نشاط مناظير الجهاز الهضمى بوحدات الهيئة
  • منظار ج هضمى علوى  15640
  • منظار ج هضمى سفلى    5816
  • منظار قنوات مرارية     1766
  • منظار أمعاء دقيقة         183
  • منظار بالموجات الصوتية EUS  372
  • منظار الفراغ الثالث      39
  • الإجمالى    ( 23816 )

إجراءات قوائم الانتظار فى وحدات الهيئة: بإجمالى (43205) إجراء

 

  • زرع القوقعة               207
  • زرع الكبد                  24
  • زراعة الكلى               57
  • القسطرة المخية            374
  • القسطرة الطرفية          949
  • القسطرة القلبية             26973
  • جراحة القلب المفتوح     2493
  • جراحة المخ والأعصاب  1973
  • جراحة العيون             8197
  • جراحة العظام             905
  • جراحة الأورام            1053
  • إجراءات متقدمة فى وحدات الهيئة: 
  • زرع القوقعة      216
  • زرع الكبد         25
  • زراعة الكلى      67
  • زراعة قرنية      134
  • دراسة وكي كهربية القلب         466
  • قسطرة أطفال (عيوب خلقية)     351
  • زرع صمام رئوي بالقسطرة      17
  • زرع شريان أورطي بالقسطرة   53  
  • عدد جلسات العلاج بالأكسجين عالي الضغط   Hyperbaric oxygen therapy 877
  • عدد حالات الحقن المجهري ICSI  36
  • عدد حالات التلقيح الصناعي        2
  • عدد حالات أطفال الأنابيب IVF   42
  • عدد جلسات الغسيل الكلوي البريتوني 1992
  • عدد إجراءات التدخلات الكلوية بتركيب القساطر للحالات المستعصية  5991
  • عدد زيارات المترددين من المصابين بـHIV   12597
  • عدد حالات علاج مرض الدرن خارج الرئة    6787
  • عدد حالات علاج عدوى غشاء أو صمامات القلب Infective Endocarditis   70
  • عدد حالات علاج إلتهاب السحايا Meningitis    327
  • عدد حالات المسح السمعي لحديثي الولادة   3317
  • عدد حالات الاختبارات السمعية المتقدمة واختبارات تقييم وظائف الاتزان   24069
  • عدد حالات علاج صعوبات التعلم    3816
  • موجات فوق صوتية على القلب بالمنظار TEE   1973
  • موجات فوق صوتية بالمجهود الدوائى Dobutamine Stress ECHO    4635
هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

مي فاروق ومحمد العمروسي

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

نادية لطفي

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

