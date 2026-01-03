14 مليون خدمة علاجية.. إنجازات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية 2025

أعلنت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية خلال2025 الخدمات العلاجية التي تم تقديمها في منشأتها خلال عام 2025 ، مابين خدمات علاجية وتداخلية والتي جاءت كالتالي :-

أكثر من 14 مليون خدمة علاجية فى2025

5 ملايين 737 ألف 907 مريض متردد على لاقسام الاستقبال والطواريء والعيادات الخارجية.

204الف 1930جلسة غسيل كلوي (طواريء/اعتيادي).

63 الف 437 جلسةعلاج أورام (العلاج الكيماوي/العلاج الإشعاعي) .

297 الف366 حالة الإجراءات التداخلية (جراحات/قساطر/مناظير).

246 الف 136 مريض تم علاجه بالأقسام الداخلية والرعايات

7 مليون 854 الف 184 عدد الفحوصات والاشعات والتحاليل

نشاط إجراء القسطرة بوحدات الهيئة

القسطرة القلبية 27367

القسطرة الطرفية 1018

القسطرة المخية 396

الإجمالي : (28781 )

نشاط مناظير الجهاز الهضمى بوحدات الهيئة

منظار جهاز هضمى علوى 15640

منظار جهاز هضمى سفلى 5816

منظار قنوات مرارية 1766

منظار أمعاء دقيقة 183

منظار بالموجات الصوتية EUS 372

372 منظار الفراغ الثالث 39

39 الإجمالى ( 23816 )

إجراءات قوائم الانتظار فى وحدات الهيئة: بإجمالى (43205) إجراء

زرع القوقعة 207

زرع الكبد 24

زراعة الكلى 57

القسطرة المخية 374

القسطرة الطرفية 949

القسطرة القلبية 26973

جراحة القلب المفتوح 2493

جراحة المخ والأعصاب 1973

جراحة العيون 8197

جراحة العظام 905

جراحة الأورام 1053