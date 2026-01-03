تحويلات مرورية بتقاطع محور المشير طنطاوى مع الطريق الدائرى «كوبرى التسعين الجنوبى»

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ مشروع توسعة اللوبات بتقاطع محور المشير طنطاوى مع الطريق الدائرى "كوبرى التسعين الجنوبى"، لتصبح بعرض 4 حارات مرورية، وذلك على 4 مراحل.

المرحلة الأولى: تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمطلع كوبرى التسعين الجنوبى فى الاتجاه القادم من مناطق المعادى اتجاه محور المشير طنطاوى "شرق الطريق الدائرى" لتوسعة لوبات كوبرى التسعين الجنوبى "تقاطع محور المشير طنطاوى مع الطريق الدائرى" لتصبح بعرض 4 حارات مرورية، على أن يتم إجراء تحويل حركات المركبات للقادم من مناطق المعادى ويرغب فى الاتجاه إلى محور المشير طنطاوى الاستكمال بالطريق الدائرى والدوران والعودة من مطالع ومنازل كوبرى الفطيم، فالاستكمال بطريق الخدمة للطريق الدائرى اتجاه أسفل كوبرى التسعين، فيميناً مسطح كوبرى التسعين تجاه محور المشير طنطاوى.

على أن يتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً اعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم السبت الموافق 3/1/2026 لمدة 21 يوما.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.