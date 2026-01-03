قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أهالي الأقصر لمدبولي: قبل مجمع الأقصر الطبي كنا نضطر لتلقي الخدمة في محافظة أسيوط

محمود مطاوع

خلال زيارته اليوم لمحافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي، في إطار تفقد عدد من المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تشمل مستشفى الكرنك الدولي والمجمع الطبي، وذلك ضمن جهود تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي بداية الجولة، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مجمع الأقصر الطبي الدولي يمثل أيقونة المنظومة الصحية بالأقصر، حيث تمت إضافة العديد من الخدمات الطبية المستحدثة للمجمع، أبرزها وحدة الحروق، وجراحة القلب المفتوح، ومنظار الشعب الهوائية، ومنظار أورام الجهاز الهضمي، وجراحات تشوهات العظام، بما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة ومتقدمة لأهالي الأقصر وقاطني صعيد مصر، لافتاً إلى أن المجمع يعد المرجع الرئيسي لعلاج الحالات المعقدة في الصعيد.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد العقبي، مدير مجمع الأقصر الطبي الدولي، والذي أشار إلى الجهود المبذولة لتطوير المجمع، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه تم وضع خطة لتطوير المجمع على أربع مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، وشملت قسم الطوارئ، وقسم إقامة المرضى، وقسم الحضانات، وقسم العناية المركزة، وقسم المناظير، وقسم زراعة النخاع، وقسم العناية المركزة، وجار الانتهاء من تنفيذ مراحل التطوير المتبقية.
 
وتطرق الدكتور محمد العقبي إلى الطاقة الاستيعابية للمجمع، موضحاً أنه يضم 373 سريراً للإقامة الداخلية، ٥٧ سريرًا للعناية المركزة، 26حضانة للأطفال، 13غرفة للعمليات، 22 سريراً للغسيل الكلوي، وجهازين للرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.

كما أشار مدير مجمع الأقصر الطبي الدولي، إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة من خلال المجمع بلغت حوالي مليون و674 ألف خدمة متنوعة، منوهاً إلى أن المجمع تمكن من إجراء ما يقرب من 33 ألف عملية جراحية.

وتحدث الدكتور محمد العقبي عن التدخلات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها بالمجمع لأول مرة، والتي تشمــل: زراعـة النخاع، وعلاج وجراحات انفصال الشبكية، ومنظـار التخديـر Fiber Optic، وجراحات الوجه والفكين المعقدة، وعلاج الانسدادات المزمنة بالشريان التاجي.


وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مختلف أقسام ووحدات المجمع وعدة نماذج لغرف المرضى، حيث أكد أهمية الحرص على الحفاظ على ما تم إنجازه، والعمل على إمداد المجمع بأحدث الأجهزة والتقنيات وأفضل المستلزمات والمستحضرات الطبية ليتمكن من الاستمرار في القيام بدوره الرائد.

وحرص رئيس الوزراء على الاستفسار بشأن عدد من الخدمات والتدخلات الطبية التي يوفرها مجمع الأقصر الطبي، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استفسر عن الأطباء والطاقم الطبي الذي يتم الاستعانة به داخل المجمع لإجراء العمليات الجراحية الكبرى، حيث تم توضيح أنه يتم الاستعانة بكفاءات طبية متميزة خاصة من مستشفيات قصر العيني ومستشفى عين شمس والمستشفى الجامعي لأسيوط.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على الاطمئنان على حالة عدد من المرضى خاصة من الأطفال، وأدار حواراً ودياً مع أهاليهم، والذين أشادوا بجودة الخدمة الطبية المقدمة سواء من خلال الأطباء أو طاقم التمريض، وفي ردهم على استفسار لرئيس الوزراء حول كيفية تلقي العلاج قبل إنشاء المجمع الطبي، أشار الأهالي إلى أنهم كان يضطرون لتلقي الخدمة في محافظة أسيوط، وغيرها من المحافظات الأخرى، حيث كان ينتظرون لأسابيع حتى إجراء العمليات الطبية اللازمة.

وحرص رئيس الوزراء كذلك على إجراء حوار مع المرضى بقسم الطوارئ والمواطنين، حيث أكدوا أن الخدمات الطبية بالمحافظة تشهد طفرة كبيرة.

وفي ختام جولته، أشاد رئيس الوزراء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا اهتمام الدولة بحصول أهالي الصعيد على خدمات طبية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة داخل محافظاتهم.

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

