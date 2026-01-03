قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

آخر من قابله الرئيس الفنزويلي قبل نجاح القوات الأمريكية في اختطافه.. تفاصيل

وفد صيني آخر ظهورلمادورو
محمد على

شنت قوات تابعة للحكومة الأمريكية هجومًا جويا وبريًا على فنزويلا اليوم “السبت”، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وترحيله للخارج.

وجاءت الضربة بعد وقت قصير من لقاء مادورو بمبعوث خاص أرسله الرئيس الصيني شي جين بينج. 

وفي حين أعلن ترامب "الحرب على المخدرات" وصعّد الضغط العسكري على مادورو، عارضت الصين، إلى جانب روسيا، هذه الإجراءات عبر الأمم المتحدة. 

وأدار ترامب العملية من منتجع مارالاجو في فلوريدا، ومن المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على العلاقات الأمريكية الصينية، التي كانت قد اتفقت مؤقتًا على وقف إطلاق النار خلال محادثات بوسان في أكتوبر.

ومن المقرر أيضًا أن يزور ترامب الصين في أبريل بناءً على دعوة من الرئيس شي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية الفنزويلية وحسابات مادورو على مواقع التواصل الاجتماعي، التقى مادورو بوفد صيني في قصر ميرافلوريس الرئاسي قبل ساعات من الغارة الجوية. 

وضم الوفد لان هو، سفير فنزويلا لدى الصين، وليو بو، مدير إدارة أمريكا اللاتينية والكاريبي بوزارة الخارجية، ووانج هاو، نائب مدير الإدارة، وليو تشن، مسؤول إقليمي. 

وفي مقطع فيديو، هنأهم مادورو قائلاً: "كل عام وأنتم بخير"، وبينما كان يمسك بيد دبلوماسي صيني، قال: "التقينا عندما كان الرئيس هو جين تاو في السلطة قبل 20 عامًا.. من المثير للإعجاب أنك أصبحت مديرًا الآن.. الوقت يمر سريعًا حقًا". 

وكان من بين الحضور الفنزويليين مادورو، ونائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، ووزير الخارجية إيفان جيل.

وركز الاجتماع على إعادة تأكيد دعم الصين لنظام مادورو في ظل التصعيد الأمريكي، ومراجعة أكثر من 600 اتفاقية ثنائية قائمة.

و تُعدّ الصين أكبر مستورد للنفط الخام من فنزويلا، وقد استثمرت ما يقارب 67 مليار دولار (97 تريليون وون كوري) في مشاريع البنية التحتية في فنزويلا منذ عام 2007.

لحكومة الأمريكية فنزويلا الجاري الرئيس نيكولاس مادورو الرئيس الصيني شي ترامب الحرب المخدرات مادورو

