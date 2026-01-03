الإثنين أسبوعيا.. عيادة متخصصة لجراحة الأطفال بمستشفى نجع حمادي

أعلنت إدارة مستشفى نجع حمادي العام شمال قنا، عن تشغيل عيادة متخصصة لجراحة الأطفال تعمل يوم الإثنين من كل أسبوع، وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال والتوسع فى التخصصات الدقيقة داخل المستشفى.

وقال الدكتور أحمد صادق وكيل وزارة الصحة بقنا، إن افتتاح عيادة جراحة الأطفال يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات التخصصية، و أن المديرية تسعى باستمرار إلى توفير رعاية صحية آمنة ومتقدمة للأطفال داخل المستشفيات العامة.

وأضاف صادق، أن خدمات العيادة تشمل ما يلي: الطهارة وإصلاح عيوبها، الفتق الأربي، القيلة المائية، الخصية المعلقة، استئصال الزائدة الدودية، استئصال المرارة، الكيس الدرقي اللساني بالرقبة، التعامل مع حالات الإمساك المزمن لدى الأطفال، علاج الارتجاع المعدي المريئي والفتق الحجابي المسبب له.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن التوسع في هذه الخدمات يهدف إلى تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمة طبية متخصصة بالقرب من محل إقامتهم، مؤكدًا استمرار العمل على دعم المستشفيات العامة والمركزية بكفاءات طبية متخصصة.

وأعرب صادق، عن تقديره لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، وجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي والإداري، مشيدًا بجهودهم في تطوير الخدمات الصحية وتحديثها، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة لأبناء المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن تشغيل العيادة يهدف لدعم المنظومة الصحية وتقديم رعاية طبية متكاملة للأطفال، بما يخفف العبء عن المرضى وأسرهم، ويقلل من الحاجة إلى تحويل الحالات خارج محافظة قنا.

