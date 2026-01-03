مفاجأة عن إصابة أشرف داري.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن نجم الأهلي أشرف داري.

إصابة أشرف داري

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أشرف داري يغيب عن الأهلي لمدة شهر بسبب الإصابة".

وكشف الإعلامي أحمد حسن تفاصيل إنهاء أزمة أشرف دراي مع النادي الأهلي للرحيل عن صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك: "مصدر في الأهلي: أزمة أشرف داري انتهت بعدما وافق اللاعب على التنازل عن جزء من مستحقاته المالية والنادي في طريقه الإعلان عن رحيله خلال أيام ".

في سياق آخر دخل النادي الأهلي في أزمة مع المدافع المغرب أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد محاولات الإطاحة به خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الأهلي في التخلص من راتب أشرف داري وترك مكان شاغر في قائمة المحترفين الأجانب للتعاقد مع لاعب جديد في ظل إصابات داري المتكررة.

ورفض أشرف داري، مدافع الأهلي الرحيل عن الفريق وتمسك بفسخ التعاقد مع حصوله على قيمة راتبه بالكامل.