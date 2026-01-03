بالتردد.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

يتسائل الكثير من عشاق وجماهير كرة القدم المصرية عن القنوات المفتوحة لمتابعة مباراة مصر وبنين في دور الـ16 كأس أمم أفريقيا 2025، حيث أعلنت عدد من القنوات نقل المباراة بالمجان.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، قد تأهل من المجموعة الثانية؛ بعد أن جمع 7 نقاط، محتلا صدارة المجموعة التي ضمت “جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي”.

ويعد منتخب مصر هو المنتخب الأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 7 ألقاب في تاريخه.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

موعد مباراة مصر وبنين

يواصل المنتخب استعداداته لمباراة دور الـ 16 المقررة ضد منتخب بنين، يوم الإثنين 5 يناير 2026، في مواجهة مصيرية للفراعنة، رغم التفوق التاريخي الذي يسجل لمصر في اللقاءات السابقة بين المنتخبين.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب بنين، في السادسة مساءً، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية؛ بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية في مجموعته.

وتصدر منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل مع أنجولا؛ ليضرب موعدا مع بنين ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال المتصدر، والكونغو الديمقراطية الوصيف.

وتُعد مباراة الإثنين هي الخامسة بين المنتخبين، حيث أن المواجهات الأربعة بين المنتخبين تؤكد تفوق الفراعنة، حيث نجح المنتخب الوطني في الفوز بـ 3 مباريات مقابل تعادل واحد، وسجل الفراعنة 14 هدفًا، بينما اهتزت شباكهم 5 مرات فقط.

قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وبنين

بخلاف الناقل الحصري بي إن سبورت، أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، والتي جاءت كالآتي:

تردد قناة TNT المغربية

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistream

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

تردد قناة ORTM دولة مالي

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة

قناة Sportitalia الإيطالية

قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1

القمر: أسترا 1B-1H + 2C

التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 2

التردد: 12437

القمر: Eutelsat W1

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

قناة Max Sport 1 البلغارية

القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث DVB-S2

تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680

معدل الترميز: 2750

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معامل الاستقطاب: أفقي

تردد القناة المغربية الرياضية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500: أفقي.