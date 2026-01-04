شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية ... التعليم تعلن التفاصيل الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية – فرع مدينة أكتوبر، للعام الدراسي القادم 2026 – 2027 ، بعد أن تم الإعلان رسميا عن فتح باب التقديم فيها حتى يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026.

شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يشترط لـ التقديم في المدارس المصرية الألمانية – فرع مدينة أكتوبر، للعام الدراسي القادم 2026 – 2027 ، أن يكون السن وفق الشريحة المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين من أول أكتوبر 2026 بناءا على قاعدتين أساسيتين وهما :

التنسيق الأول : بشكل مبدئي بعد اغلاق باب التقدم ، سيتم ترتيب الأطفال بناءا على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق تاريخ الميعاد ليكون الترتيب حسب الأكبر سنا

التنسيق الثاني : وهو الأساس في الاختيار ، بناءا على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ و ولي أمره بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن ، وتقبل الاستمارات من سن 4 سنوات إلى 5 سنوات إلا يوم واحد

رابط التقديم في المدارس المصرية الألمانية

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن تقدم طلبات التقديم في المدارس المصرية الألمانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر بوابة التقدم الالكتروني للمدارس https://ads.student.app.emerald.education/

ولا يتم النظر أو قبول أي طلبات للتقدم الجديد في المدارس المصرية الألمانية ، بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل

التقديم في المدارس المصرية الألمانية لـ KG1 فقط

وسيكون التقديم في المدارس المصرية الألمانية هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول فقط ، ويشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2026 بناءا على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن

ولا يتم تطبيق أي استثناء في كثافة الفصول في المدارس المصرية الألمانية وفق القواعد المعمول بها والقرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 المنظم للقبول في المدارس المصرية الألمانية

ويكون اليوم الدراسي في المدارس المصرية الألمانية يوما كاملا من الساعة 7:30صباحا حتى 3:30 عصرا ، وللمدرسة الحق في تعديل خريطة اليوم الدراسي وفق منظومة عملها ، ولا يحق لولي الأمر الاعتراض عليها نظرا لطبيعة المنظومة التعليمية في المدارس المصرية الألمانية ، ويلتزم ولي الأمر بحضور نجله أو نجلته للمدارس في المواعيد المحددة ولا يسمح بأي استثناء تنفيذا لقواعد منظومة التعليم التي تقدمها المدرسة

وفي المدارس المصرية الألمانية ، تكون خدمة توصيل الطلاب غير إلزامية وفق القواعد التي تضعها شركة الإدارة ، كما لا يتم تقديم وجبات للطلاب نهائيا من المدارس .

إقرار ولي الأمر

ويلتزم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد في المدارس المصرية الألمانية ، وكافة اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله لاستمارة التقديم الإلكترونية ، وبمجرد التوقيع على الإقرار يعتبر ولي الامر موافق على لائحة العمل الداخلي في المدرسة ، وفي حال رفض ولي الامر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلب التقديم والانتقال إلى الاسم التالي ، وسوف يشمل الإقرار ما يلي :