أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدًا والعفي محدش ياكل لقمته.. وترامب يُهدّد: مستعدون لتنفيذ هجمة ثانية على فنزويل.. والأرصاد تحذرا | أخبار التوك شو

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر خلال الأسبوع الحالي بحالة من الطقس الشتوي المستقر، نتيجة تأثرها بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

نقرأ المشهد الإقليمي والدولي.. أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدًا.. والعفي محدش ياكل لقمته

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن عام 2026 داخل علينا بشكل صعب جدًا، موضحًا أنه مع بداية عام جديد يجب أن يكون هناك وعي بما جري حولنا على المستوى القريب والبعيد.

9 مستشفيات جديدة بالأقصر.. أحمد موسى: تطوير الخدمات الصحية متواجد في قلب الصعيد

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في محافظة الأقصر وزيارة عدد من المستشفيات .

ترامب: سنجعل النفط يفيض في فنزويلا.. وندير البلاد قضائيًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم العمل على زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بشكل كبير، مؤكدًا أن بلاده ستجعل “النفط يفيض في المناطق المختلفة داخل الدولة”، في إطار ما وصفه بخطة لإعادة ترتيب الأوضاع وتحقيق مكاسب اقتصادية تصب في مصلحة الشعب.

ترامب يهدد: مستعدون لتنفيذ هجمة ثانية على فنزويلا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه مستعد لتنفيذ هجمة ثانية على فنزويلا بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو.

ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه هناك محادثات مع زعيمة المعارضة وسنجعل فنزويلا أعظم من ذي قبل.

وزير الري السابق: مصر الأعلى عالميًا في كفاءة إعادة استخدام المياه

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري السابق، أن مصر تواجه مشكلة مياه وليست أزمة حادة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه أقل من 500 متر مكعب سنويًا، ومع زيادة السكان سيرتفع الطلب على المياه، موضحًا أن الدولة تتبع سياسة لضمان عدم حدوث أزمة على المدى الطويل، والحفاظ على الأمن المائي، مع رفع الوعي بأن المياه مورد محدود يجب المحافظة عليه بمشاركة الجميع.

علي جمعة: منَّ الله على مصر بقوى ناعمة منها دولة التلاوة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن دولة التلاوة مما من الله به على مصر، فقد من الله على مصر بقوى ناعمة كثيرة على رأسها أنها قرأت القرآن كما أنزل.

عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج

عرض الإعلامي أحمد موسى، تصريحات للدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، على هامش جولة رئيس الوزراء بمحافظة الأقصر.