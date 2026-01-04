في ظل توترات دولية متزايدة.. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى الصين

وصل رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، اليوم الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام، في خطوة تعكس رغبة البلدين في توسيع آفاق التعاون الثنائي.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن الرئيس الكوري الجنوبي يرافقه وفد يضم أكثر من 200 من كبار قادة الأعمال، حيث من المقرر أن تتركز المباحثات على قضايا الاستثمار في سلاسل التوريد، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز التبادلات الثقافية بين الجانبين.

ومن المنتظر أن يلتقي لي بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الزيارة، في ثاني لقاء بين الزعيمين خلال أقل من شهرين، وهي مدة قصيرة نسبياً يرى محللون أنها تعكس اهتمام بكين بتعميق التعاون الاقتصادي ودعم قطاع السياحة مع سيول.

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس لي إلى الصين منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، وتأتي في ظل أجواء دولية متوترة، عقب ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، إضافة إلى تصاعد التوترات العالمية بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا.