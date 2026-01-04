أسماء جلال تكشف لأول مرة كواليس مشهد البنطلون الجلد

كشفت الفنانة أسماء جلال لأول مرة كواليس مشهد البنطلون الجلد، قائلة:" مشهد تصوير البنطلون الجلد كان مضحك للغاية، وكان هناك أجواء كوميدية خلال التصوير".



واضافت أسماء جلال خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن الفنانة سماح أنور كانت غير طبيعية واكتشاف في الأدوار الكوميدية".

وتابعت:" سماح أنور اكتشاف كبير والمشاهد الكوميدية كانت لذيذة للغاية ولا يوجد بها إي أسفاف".وتحدثت عن كثافة أعمالها في 2025، وأشارت إلى أنها شاركت في العديد من الأعمال التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى الجمهور والنقد.

أكدت الفنانة أن طبيعتها مرحة، وأن خفة ظلها تظهر سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مشيرة إلى أهمية أن تكون الشخصيات الفنية مريحة وطبيعية بعيدًا عن الأجواء الرسمية.

