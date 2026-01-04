صورنا في المترو وشارع المعز.. آسر ياسين يكشف كواليس فيلم "إن غاب القط"

قال الفنان آسر ياسين، إن فيلم "إن غاب القط" ممتع وإيقاعه مظبوط للغاية، متابعا: اختيار أماكن التصوير المختلفة كان لها أثر واضح في الفيلم.



واضاف آسر ياسين خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"،:" هناك مشاهد تم تصويرها في المترو وشارع المعز، وكان التصوير وسط الناس عادي جدا والمواطنين كانوا في قمة التحضر".

واسترسل:" لما كنا بنصور في شارع المعز الناس كانوا متفاعلين للغاية وكانوا بياخدونا بالحضن".

ونشر آسر صور وفيديو من العرض الخاص عبر إنستجرام وكتب: “أمى كل فيلم تحب تعمل عرض خاص ليها ولصديقاتها السيدات الأفاضل وبقت عادة جميلة أحب أحضرها دايماً”.

وتابع :"ربنا يخليكى لينا يا أمى وربنا ما يقطعلك عادة إن غاب القط".



