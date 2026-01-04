رئيس مدينة مرسى مطروح: صيانة وإنارة الأعمدة بالأحياء

نجحت فرق الإنارة العامة بمدينة مرسى مطروح ، فى حل شكاوي المواطنين من وجود أعمدة الإنارة بدون إضاءة وتأمين التيار الكهربائي بالأحياء السكنية ، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها بقطاع الإنارة العامة.

أعلن اللواء محمد صحصاح ، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن قيام حملة مكبرة لفرق الإنارة لصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بمناطق ، السنوسية خلف سوق ليبيا وعلم الروم والشيخ صافي والغربية والإمام مالك وشوارع التهريب والجلاء والاستجابة لاستغاثات وشكاوي المواطنين في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح، أن أعمال الإنارة تأتي لوجود شكاوي واستغاثات المواطنين لصيانة للأعمدة وتأمين التيار الكهربائي وتوفير الأمان للاهالي خاصة مع حركة المواطنين ليلًا في فصل الشتاء بالتزامن مع حالة الطقس الغير مستقر وسقوط أمطار خلال الفترة الحالية.

ووجه أهالي منطقة السنوسية خلف سوق ليبيا الشكر والتقدير لفرق الإنارة بمدينة مرسى مطروح علي الاستجابة السريعة وتواجدهم بالمنطقة في وقت متأخر للقيام باعمال الصيانة وانارة الاعمدة وتأمين التيار الكهربائي والاستماع لمطالبهم وتنفيذها مع المتابعة المستمرة وتكثيف جهود رجال مجلس مدينة مرسي مطروح لإعادة المنطقة إلى شكلها الحضاري .