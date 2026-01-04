قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
كامل الوزير يجري جولة بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح: صيانة وإنارة الأعمدة بالأحياء

إمارة الشوارع
إمارة الشوارع
ايمن محمود

 نجحت فرق الإنارة العامة بمدينة مرسى مطروح ، فى حل شكاوي المواطنين من وجود أعمدة الإنارة بدون إضاءة وتأمين التيار الكهربائي بالأحياء السكنية ، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها بقطاع الإنارة العامة.

أعلن اللواء محمد صحصاح ، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن قيام حملة مكبرة لفرق الإنارة لصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بمناطق ، السنوسية خلف سوق ليبيا وعلم الروم والشيخ صافي والغربية والإمام مالك وشوارع التهريب والجلاء والاستجابة لاستغاثات وشكاوي المواطنين في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح، أن أعمال الإنارة تأتي لوجود شكاوي واستغاثات المواطنين لصيانة للأعمدة وتأمين التيار الكهربائي وتوفير الأمان للاهالي خاصة مع حركة المواطنين ليلًا في فصل الشتاء بالتزامن مع حالة الطقس الغير مستقر وسقوط أمطار خلال الفترة الحالية.

ووجه أهالي منطقة السنوسية خلف سوق ليبيا الشكر والتقدير لفرق الإنارة بمدينة مرسى مطروح علي الاستجابة السريعة وتواجدهم بالمنطقة في وقت متأخر للقيام باعمال الصيانة وانارة الاعمدة وتأمين التيار الكهربائي والاستماع لمطالبهم وتنفيذها مع المتابعة المستمرة وتكثيف جهود رجال مجلس مدينة مرسي مطروح لإعادة المنطقة إلى شكلها الحضاري .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح انارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

دور مسنين مخالفة

غلق 5 دور مسنين تضم 47 نزيلاً بدون ترخيص داخل شقق بالإسكندرية

التربية الإيجابية

وزارة الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا متكاملًا للتربية الإيجابية وتصدر كتيبًا توعويًا جديدًا

انتظام عمل اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالدائرة الثانية بالوادي الجديد

انتظام اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالوادي الجديد

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد