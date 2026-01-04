احذر.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة النصب بالبطاقات البنكية

واجه قانون مكافحة جرائم المعلومات ، جرائم استخدام بطاقات البنوك للحصول على أموال الغير، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة المالية التي قد تصل إلى 50 ألف جنيه.



يأتي ذلك بهدف حماية الأموال والمعاملات المصرفية، وردع أي محاولات للنصب أو الاحتيال على المواطنين باستخدام البطاقات البنكية، بما يضمن أمن النظام المالي وسلامة التعاملات الإلكترونية.

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.



كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.



و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.