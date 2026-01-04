حسام الخولي يطالب الحكومة بكشف أوجه صرف حصيلة الضرائب العقارية

طالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحكومة بكشف أوجه صرف حصيلة الضرائب العقارية.

وقال النائب إن استخدام حصيلة الأموال من الضرائب في المنطقة التي التزمت بالدفع، يرفع من قيمة العقارات.

ودعا أن تكون هناك نسبة تقريبية للزيادة في قيمة الضرائب بدلا من إعادة التقييم كل عام، مشيرا إلى أن ذلك سيقلل من الطعون، وكذلك يدفع لمزيد من الاستثمارات.

فيما أعلن النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.