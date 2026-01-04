هالاند VS بيدرو.. تشكيل قمة مانشستر سيتي وتشيلسي في البريميرليج

يحتضن ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، مواجهة مرتقبة تجمع مانشستر سيتي بتشيلسي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة اليوم 4 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الدوري.

التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونيس – دياس – جفارديول – أوريلي

خط الوسط: سيلفا – رودري – رايندرز

خط الوسط الهجومي: شيركي – فودن

خط الهجوم: هالاند.

التشكيلة المتوقعة لتشيلسي

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: أتشامبونج – فوفانا – شالوباه – جوستو

خط الوسط: جيمس – فرنانديز

خط الوسط الهجومي: نيتو – بالمر – جارناتشو

خط الهجوم: بيدرو.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بطموح مواصلة الضغط على صدارة الترتيب، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر آرسنال.

كما يتطلع مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إلى تصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات، بعد التعادل السلبي المخيب أمام سندرلاند في الجولة الماضية.

ويفتقد السيتي في لقاء اليوم خدمات النجم المصري عمر مرموش، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير.

ويستعد مرموش لخوض مواجهة بنين في دور ثمن النهائي غدًا الاثنين.

ويقدم مرموش مستويات لافتة بقميص الفراعنة خلال البطولة القارية، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، مسجلًا الهدف الأول ومتوجًا بجائزة رجل المباراة، كما ظهر بشكل مميز أمام جنوب أفريقيا، قبل أن يحصل على راحة في لقاء أنجولا بعد ضمان التأهل.