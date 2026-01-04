قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مطاردات الشوارع.. أسماء جلال تتحدث عن أصعب مشاهد "إن غاب القط"

الفنانة أسماء جلال
الفنانة أسماء جلال
إسراء صبري

تحدثت الفنانة أسماء جلال عن أصعب المشاهد التي قامت بها خلال فيلم "إن غاب القط"، قائلة:" مشاهد المطاردات الشوارع كان من أصعب المشاهد في الفيلم".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" عملت مع آسر ياسين في مسلسل "سوتس"، متابعا: "آسر ياسين شخص لذيذ وشخصيته مختلفة جدا هادئ ومريح وفرفوش".
 

وقال الفنان آسر ياسين،: أسماء قدمت مجهود كبير وكانت مركزة بشكل قوي في التصوير، ووهي بتحب الفرفشة وروحها حلوة".

أعمال أسماء جلال

وتحدثت عن كثافة أعمالها في 2025، وأشارت إلى أنها شاركت في العديد من الأعمال التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى الجمهور والنقد.
أكدت الفنانة أن طبيعتها مرحة، وأن خفة ظلها تظهر سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مشيرة إلى أهمية أن تكون الشخصيات الفنية مريحة وطبيعية بعيدًا عن الأجواء الرسمية.
 

أسماء جلال الفنانة أسماء جلال آسر ياسين

طريقة عمل الكوكيز
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
يارا السكري
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
