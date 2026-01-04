مطاردات الشوارع.. أسماء جلال تتحدث عن أصعب مشاهد "إن غاب القط"

تحدثت الفنانة أسماء جلال عن أصعب المشاهد التي قامت بها خلال فيلم "إن غاب القط"، قائلة:" مشاهد المطاردات الشوارع كان من أصعب المشاهد في الفيلم".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" عملت مع آسر ياسين في مسلسل "سوتس"، متابعا: "آسر ياسين شخص لذيذ وشخصيته مختلفة جدا هادئ ومريح وفرفوش".



وقال الفنان آسر ياسين،: أسماء قدمت مجهود كبير وكانت مركزة بشكل قوي في التصوير، ووهي بتحب الفرفشة وروحها حلوة".



أعمال أسماء جلال



وتحدثت عن كثافة أعمالها في 2025، وأشارت إلى أنها شاركت في العديد من الأعمال التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى الجمهور والنقد.

أكدت الفنانة أن طبيعتها مرحة، وأن خفة ظلها تظهر سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مشيرة إلى أهمية أن تكون الشخصيات الفنية مريحة وطبيعية بعيدًا عن الأجواء الرسمية.

