الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون

أ ش أ

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي، ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون، مشدداً على أن دور رجال الشرطة في العملية الانتخابية، يتمثل في تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج فقط، دون أي تدخل في مجرياتها.


ودعا المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات خارج المقار واللجان الانتخابية؛ وذلك لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بشكل فوري.


وحذر في الوقت نفسه من تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاء بعض الأشخاص بوجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية، رغم عدم احتواء تلك المقاطع المصورة على أية مخالفات، أو تقدمهم ببلاغات تفيد بذلك، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجي تلك الادعاءات.


كانت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، قد تمكنت في اليوم الأول من جولة الإعادة بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أمس، من ضبط 84 شخصاً، لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بمحافظات المنيا، البحيرة، الأقصر، سوهاج، الإسكندرية، الغربية، أسيوط، أسوان، والوادي الجديد، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين، ومبالغ مالية، لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية؛ لدفعهم للتصويت لصالح مرشحيهم بتلك المحافظات.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل في الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناءً على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا. 


وحددت الهيئة مواعيد التصويت فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفي حالة وجود إعادة يكون التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، لتجري جولة الإعادة على 27 مقعداً فقط بعد أن تم حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات.


تجدر الإشارة إلى أن الدوائر 30 الملغاة بأحكام القضاء شملت قبل حسم 3 مقاعد بالجولة الأولى، كلا من (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة) بمحافظة الوادي الجديد، وبمحافظة أسوان (الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو)، وبمحافظة الأقصر (الدائرة الأولى قسم الأقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا)، وبمحافظة الإسكندرية (الدائرة الأولى قسم أول المنتزة) وبمحافظة المنيا (الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).


كما شملت بمحافظة الجيزة (الدائرة الأولى قسم الجيزة - الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الـ 12 مركز منشية القناطر)، وبمحافظة البحيرة (الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، وبمحافظة أسيوط ( الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز ابو تيج) وبمحافظة الفيوم (الدائرة الثالثة مركز سنورس).

