قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟

كشف أدلة على عمليات احتيال إلكتروني باستخدام أدلة وإرشادات مفصلة
كشف أدلة على عمليات احتيال إلكتروني باستخدام أدلة وإرشادات مفصلة
شيماء عبد المنعم

كشف دليل عثر عليه خلال مداهمات أمنية في الفلبين عن أساليب ممنهجة تستخدمها عصابات احتيال إلكتروني لاستدراج الضحايا عاطفيا قبل الاستيلاء على أموالهم، وذلك عبر كتيبات إرشادية مفصلة تشرح تقنيات الخداع النفسي وبناء علاقات رومانسية وهمية، فيما يعرف عالميا باسم احتيال "تسمين الخنزير".

وأظهرت الكتيبات، المكتوبة باللغتين الصينية والإنجليزية، تعليمات دقيقة حول كيفية إنشاء هويات مزيفة، والتلاعب بالمشاعر، والتدرج في كسب ثقة الضحايا، تمهيدا لدفعهم إلى استثمارات وهمية، خصوصا في العملات الرقمية أو النفط. وتصف العصابات الضحايا بـ “العملاء” وعملية الاحتيال بـ"البيع".

كشف أدلة على عمليات احتيال إلكتروني باستخدام أدلة وإرشادات مفصلة
 

ووفقا لوكالة رويترز، فإن هذه الوثائق صودرت خلال عمليتي دهم لمجمعات يشتبه في إدارتها من قبل شبكات احتيال يقودها صينيون في شمال العاصمة مانيلا، مؤكدة أن العديد من العاملين في تلك المراكز هم ضحايا اتجار بالبشر أجبروا على تنفيذ عمليات الاحتيال.

وتكشف الأدلة عن خطط زمنية سريعة لا تتجاوز سبعة أيام، تبدأ بالتعارف وبناء رابط عاطفي مكثف، ثم الانتقال تدريجيا للحديث عن المال والاستثمار، وصولا إلى عرض منصات مزيفة يتم من خلالها الاستيلاء على أموال الضحية.

كما توضح الكتيبات كيفية “تصنيف الضحايا نفسيا” والتعامل مع كل فئة بأسلوب مختلف، مع التركيز على الإغراق العاطفي، تقليد الاهتمامات، والتواصل اليومي المكثف لكسر الحواجز النفسية وبناء الاعتماد العاطفي.

وأكدت السلطات الفلبينية صحة هذه الوثائق، مشيرة إلى أنها تعكس “تنظيما عالي المستوى واستغلالا نفسيا معقدا”، في وقت حذرت فيه تقارير دولية من أن هذا النوع من الاحتيال يعد من “أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارا عالميا”، خاصة مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة فعاليته

وتشير التحقيقات إلى أن هذه العمليات غالبا ما “يجبر على تنفيذها ضحايا الاتجار بالبشر” في مجمعات صناعية في جنوب شرق آسيا تدار من قبل عصابات يقودها صينيون.

كيفية تنفيذ الاحتيال

تبدأ العملية بإنشاء “هوية مزيفة مفصلة”:

- تاريخ الميلاد: يتم اختيار برج الأبراج المتوافق مع الضحية.
- المدينة والعائلة: تتوافق مع لهجة الضحية وجعل الوضع العائلي متوافقا مع القصة.
- الوظيفة والمستوى الاجتماعي: يوهم الضحية بأن المخادع موظف بارز أو يمتلك حياة راقية.

بعد ذلك، يبدأ المخادع “بالتواصل اليومي وبناء رابط عاطفي”، مع الضحية باستخدام نصوص محددة مسبقا، ومشاركة اهتمامات مشتركة، وتقديم إشارات مستمرة للاهتمام.

استهداف الشخصيات المختلفة

الكتيب يقسم الضحايا وفقا لشخصياتهم:

- الباردة القلب: يغرى الضحية لتخفيف حذرها عبر المزاح والمجاملة.
- المستقلة / المهنية: يظهر المخادع موقفا إيجابيا وكفاءة لبناء الثقة.
- المحافظة: يعرض على الضحية حياة أكثر إثارة لتشتيت روتينها اليومي.

كما يقدم نصائح حول العمر والخلفية الاجتماعية والاهتمامات والهوايات لإقناع الضحية بالانخراط العاطفي بسرعة.

احتيال إلكتروني حيل الهاكرز الجرائم الإلكترونية أنواع الاحتيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

رونالدو

قصر بمواصفات الأساطير.. رونالدو يخطط لحياة ما بعد الملاعب| ايه الحكاية

ميسي

أثارت جدلا واسعا.. من الفتاة التي ظهرت مع ميسي في احتفالات رأس السنة؟

كأس أمم أفريقيا

أحدهم في طريقه إلى الأهلي.. لاعبون متاحون بالمجان في كأس أمم أفريقيا

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد