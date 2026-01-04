طريقة التسجيل في منصة كيرو اليابانية 2026.. الرابط والخطوات

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن خطوات التسجيل في منصة كيرو اليابانية لدراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث يبحث طلاب أولى ثانوي عن رابط منصة كيرو وطريقة التسجيل خاصة مع تزايد الاهتمام بمجال البرمجة حالياً .

منصة كيرو اليابانية

تعد منصة كيرو اليابانية إحدى المبادرات التعليمية المتميزة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتطوير مهارات الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

شروط التسجيل في منصة كيرو اليابانية

لا توجد شروط محددة للتسجيل في منصة كيرو، حيث تتيح المنصة لجميع طلاب الصف الأول الثانوي من مختلف المدارس في جميع أنحاء مصر فرصة الانضمام.

موعد التسجيل في منصة كيرو 2025

ليس هناك موعد محدد لتقديم طلبات التسجيل في منصة كيرو لعام 2025، حيث يمكن للطلاب التسجيل في أي وقت من خلال رابط التسجيل الخاص بالمنصة باستخدام البريد الموحد وكلمة المرور الخاصة بهم.

رابط منصة كيرو اليابانية لدراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتوفير رابط مباشر لمنصة الشهادات العامة 2026، حيث يمكن للطلاب من خلاص الحصول على بيانات الدخول لتسجيل الدخول إلى منصة كيرو واستكمال التدريب على البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك من الرابط هنا..

خطوات التسجيل في منصة كيرو اليابانية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن خطوات التسجيل في منصة كيرو اليابانية لدراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي 2026 لكافة الطلبة والطالبات فى الصف الأول الثانوي..

الدخول إلى رابط منصة الشهادات العامة 2026 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الضغط على أيقونة "التدريب على الذكاء الاصطناعي" الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي.

قم بإدخال البريد الإلكتروني الموحد الذي تم استخدامه في استمارة الشهادة الإعدادية.

عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب الطالب الموحد.

اختياراستلام بيانات التدريب في البرمجة بعد تسجيل الدخول.

تظهر بيانات الطالب الأساسية واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة QUREO.

قم بنسخ بيانات الدخول لاستخدامها في تسجيل الدخول إلى منصة QUREO وبدء عملية التعلم.

ما هي منصة كيرو اليابانية؟

تعد منصة كيرو اليابانية منصة تعليمية مبتكرة تم تطويرها بالتعاون بين جهات تعليمية يابانية ووزارة التربية والتعليم المصرية، تقدم المنصة محتوى تعليمي متميز يركز على البرمجة والذكاء الاصطناعي، مستندة إلى المناهج اليابانية المعتمدة.

تهدف المنصة إلى تعزيز مهارات حل المشكلات والابتكار والتعاون بين الطلاب من خلال مجموعة من الأنشطة العملية والنظرية التي يقدمها فريق من الخبراء.