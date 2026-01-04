قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%

من داخل مركز الطباعة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء
من داخل مركز الطباعة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء
وفاء نور الدين

قال المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة نجحت في توفير 6 ملايين جنيه سنويًا تكلفة الطباعة الخاصة باحتياجات الشركة ، مؤكداً أن مركز الطباعة  بالشركة «مورد مالى هام» يمكن من خلاله تحقيق أرباح جيدة، حيث تم تحقيق أرباح  في خلال 14 شهرًا تعادل سعره. 

وتابع «أبو وردة» خلال حواره لـ «صدى البلد»  أن مركز الطباعة يعتبر الأحدث حاليًا في مصر وأفريقيا،  لافتًا إلى أن المركز يقوم بالطباعة لشركات التوزيع والإنتاج  بأعلى جودة وبأقل تكلفة مقارنة بالأسعار الخارجية.

وأشار «أبو وردة» إلى أن البحث عن موارد مالية إضافية يعود بالنفع على ميزانية الشركة لكي تتمكن من تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. 

وقال أبو وردة إلى أنه من المستهدف أيضًا خفض نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار إلى 5.1% وذلك من خلال استهداف التالي :
•    تستهدف الشركة استكمال تركيب عدادات ذكية لجميع محطات المحولات والموزعات.
•    مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية .
•    المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى .
•    الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين .
•    المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار ذات الشحن الثابت والمتدنى.
•    تكثيف أعمال لجان الضبط لمكافحة حالات الاستيلاء على التيار.
•     سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار.
•    العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل ونظام الاوبتيكال عن طريق شركة شعاع .
•    تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة.
•     استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بكافة المحافظات. 
•    سرعة تركيب العدادات الكودية.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء الكهرباء سرقة الكهرباء العدادات الكودية برنامج القراءة الموحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد