انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مياه القاهرة يتابع اختبارات تسويات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى

رئيس مياه القاهرة يتابع الاختبارات النهائية لتسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة
رئيس مياه القاهرة يتابع الاختبارات النهائية لتسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة
علا محمد

تابع المهندس مصطفى احمد الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة اعمال الاختبارات النهائية للعاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة والمتقدمين بطلبات للتسوية منذ عام ٢٠١٩ وما بعدها.

أوضح رئيس شركة مياه القاهرة أن هذه التسوية تأتي في إطار تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين، بما يضمن تعيين الفنيين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو فوق متوسطة في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة ومراجعة الملفات الوظيفية بدقة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن قرار التسوية يهدف إلى تحفيز العاملين على تطوير أنفسهم علميًا، وتشجيع ثقافة التعليم المستمر، إلى جانب تصحيح الأوضاع الوظيفية بما يحقق الاستقرار النفسي والمهني للعاملين، ويسهم في رفع كفاءة الأداء داخل قطاعات الشركة المختلفة.

ويأتى هذا الإجراء  تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتسكين الوظيفي، مع مراعاة احتياجات العمل ومتطلبات التشغيل داخل الإدارات الفنية والهندسية والإدارية بما لا يؤثر على عمل الادارات الأخرى.

موضحا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاعتماد على الكفاءات المؤهلة علميًا، والاستفادة من قدراتهم في مواقع العمل المناسبة.

مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التنظيمية والتطويرية، التي تستهدف تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تقديم خدمة مياه آمنة ومستدامة للمواطنين.

