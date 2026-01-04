رئيس مياه القاهرة يتابع اختبارات تسويات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى

تابع المهندس مصطفى احمد الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة اعمال الاختبارات النهائية للعاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة والمتقدمين بطلبات للتسوية منذ عام ٢٠١٩ وما بعدها.

أوضح رئيس شركة مياه القاهرة أن هذه التسوية تأتي في إطار تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين، بما يضمن تعيين الفنيين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو فوق متوسطة في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة ومراجعة الملفات الوظيفية بدقة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن قرار التسوية يهدف إلى تحفيز العاملين على تطوير أنفسهم علميًا، وتشجيع ثقافة التعليم المستمر، إلى جانب تصحيح الأوضاع الوظيفية بما يحقق الاستقرار النفسي والمهني للعاملين، ويسهم في رفع كفاءة الأداء داخل قطاعات الشركة المختلفة.

ويأتى هذا الإجراء تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتسكين الوظيفي، مع مراعاة احتياجات العمل ومتطلبات التشغيل داخل الإدارات الفنية والهندسية والإدارية بما لا يؤثر على عمل الادارات الأخرى.

موضحا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاعتماد على الكفاءات المؤهلة علميًا، والاستفادة من قدراتهم في مواقع العمل المناسبة.

مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التنظيمية والتطويرية، التي تستهدف تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تقديم خدمة مياه آمنة ومستدامة للمواطنين.