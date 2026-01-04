حازم بدوي: إبطال أصوات لجنة في أبو حمص بالبحيرة لايؤثر على انتخابات النواب

أكد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة انتهت بعد مراجعة تفصيلية لكشوف الناخبين بانتخابات مجلس النواب وبطاقات التصويت لكافة اللجان الفرعية فى كل دائرة انتخابية وإعادة الرصد إلى إبطال اللجنة 45 التابعة للدائرة الثالثة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة لما ثبت بها من عيب جوهرى أثر فى مشروعة إجراءات الاقتراع والفرز، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن واقعة تداول بطاقات التصويت خارج مقر الاقتراع وذلك دون أن يؤثر على الدائرة الانتخابية التابع لها تلك اللجنة وبعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج والتثبت من عدم تكرار التصويت بين الداخل والخارج.

وأشار إلى أنه تم اعتماد النتائج الرسمية التى جاءت على النحو التالى: فوز مرشح بالدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة، وحسم 3 مقاعد بالدائرتين الأولى والرابعة بالفيوم و3 مقاعد بأسيوط و12 مقعد بسوهاج و8 مقاعد بقنا ومقعد بالدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية و7 مقاعد بالبحيرة.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، مؤتمرها لإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ19 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى أجرت يومى الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 خارج مصر ويومى السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الماضى داخل مصر.

بدأ المؤتمر بكلمة للقاضى حازم بدوى قال فيها :«شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم قبل أن أبدء كلمتى للإعلان عن النتيجة أجد لزاما عليا بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن زملائى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى والعاملين بالهيئة أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيدة الواجب الزميلة سهام صبرى الأنصارى رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية التى وافتها المنية بعد حادث سير أليم بعد انتهائها من عملها بالإشراف على اللجنة الفرعية رقم 45 التابعة للدائرة الأولى مركز قنا .. لقد كانت الفقيدة نموذجا فى التنفانى وأداء الواجب الوطنى وكانت خير من يؤتمن على العمل وعزاؤنا أنها أدت الأمانة وتركت وراءها سيرة طيبة تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وأدعو الجميع للوقوف دقيقة حداد على روحها الذكية».

وأكد بدوى أن الهيئة تتابع حالة الموظفين الذين أصيبا فى الحادث ومازالا يخضعان للرعاية الصحية متمنين لهما الشفاء العاجل.