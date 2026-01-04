قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية تعلن نتائج بيع أذون خزانة بـ147.4 مليار جنيه ..تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم، عن قبول عطاءات أذون خزانة من أجلي 364 و182 يومًا بقيمة إجمالية فعلية بلغت 147.545 مليار جنيه بما يعادل 19.54 مليار دولار، و بزيادة بلغت 57.545 مليار جنيه عن المستهدف.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن قبول تلك العطاءات نيابة عن وزارة المالية بهدف تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة ومتطلبات الحكومة المصرية.

ووفقًا للتقرير والذي تضمن ارتفاع حجم العطاءات المباعة في مزاد اليوم فإنها ارتفعت بمعدل نمو 63.4%.

وبلغت جملة الطلبات المقبولة التي قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية 1340 طلبًا من إجمالي 1858 طلبًا تم تقديمها من الجهات الاستثمارية والتمويلية.

وأكد التقرير أنه تم قبول طرح أجل 182 يوما بقيمة 75.5 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 686 طلبًا مقبولًا . ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 25.568% وأقل سعر بنسبة 24.55% و أعلي سعر بنسبة 25.7%.

فيما وصلت جملة الطلبات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة 72.045 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كان مخطط طرحها في أذون الخزانة، بإجمالي 744 طلبًا مقبولًا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للطرح نحو  24.73% و أقل سعر بنسبة 24.5% و أعلي سعر بنسبة 24.75%.

الحكومة المصرية وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة أجل 182 يوما أجل 364 يوما الفجوة التمويلية البنك المركزي طلبات التمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

وزير التربية والتعليم

35 ألف جنيه بدون الكتب والزي|التعليم تعلن تفاصيل مصروفات المدارس المصرية الألمانية

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر: التضامن معيار العلاقات الإنسانية والسبيل إلى السلام

القاضي حازم بدوي

دقيقة حداد على روح المستشارة سهام صبري في مؤتمر الوطنية للانتخابات| تفاصيل

متحف السكة الحديد

متحف "سكك حديد مصر".. رحلة عبر 176 عاماً من ذاكرة الوطن | صور وفيديو

بالصور

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد