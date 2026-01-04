المالية تعلن نتائج بيع أذون خزانة بـ147.4 مليار جنيه ..تفاصيل

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم، عن قبول عطاءات أذون خزانة من أجلي 364 و182 يومًا بقيمة إجمالية فعلية بلغت 147.545 مليار جنيه بما يعادل 19.54 مليار دولار، و بزيادة بلغت 57.545 مليار جنيه عن المستهدف.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن قبول تلك العطاءات نيابة عن وزارة المالية بهدف تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة ومتطلبات الحكومة المصرية.

ووفقًا للتقرير والذي تضمن ارتفاع حجم العطاءات المباعة في مزاد اليوم فإنها ارتفعت بمعدل نمو 63.4%.

وبلغت جملة الطلبات المقبولة التي قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية 1340 طلبًا من إجمالي 1858 طلبًا تم تقديمها من الجهات الاستثمارية والتمويلية.

وأكد التقرير أنه تم قبول طرح أجل 182 يوما بقيمة 75.5 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 686 طلبًا مقبولًا . ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 25.568% وأقل سعر بنسبة 24.55% و أعلي سعر بنسبة 25.7%.

فيما وصلت جملة الطلبات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة 72.045 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كان مخطط طرحها في أذون الخزانة، بإجمالي 744 طلبًا مقبولًا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للطرح نحو 24.73% و أقل سعر بنسبة 24.5% و أعلي سعر بنسبة 24.75%.