رسالة قوية من مفيدة شيحة لـ أحمد السقا بعد اعتزاله السوشيال ميديا

دعمت الإعلامية مفيدة شيحة، الفنان أحمد السقا بعد قرار اعتزاله للسوشيال ميديا، بسبب الهجوم عليه بعد تصريحاته عن الفنان الراحل سليمان عيد.

دعم مفيدة شيحة لـ أحمد السقا

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها “الستات” المذاع على قناة “سي بي سي”: “متقفلش حساباتك على السوشيال ميديا، أنت أقوى من إن حد يجبرك على دا”.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن : “أنت لك عشاق ومعجبين عايزين يطمنوا عليك ويشوفوا يومياتك ويشاركوك، أنت مش شخصية انهزامية متخليهومش يكسبوا فوق بساطتك وتلقائيتك والجدعنة وولاد الأصول اللي أنت فيهم”.

أحمد السقا يهجر السوشيال ميديا

بعد الانتقادات التي وجهت للفنان أحمد السقا بسبب تصريحاته الأخيرة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس”، خرج السقا للرد على الجدل الذي أثير حول حديثه، والذي تعرض على إثره لسخرية عدد من مستخدمي مواقع التواصل، ومن بين تلك التصريحات قوله: "سليمان عيد هيخش الجنة على مسئوليتي الشخصية".

وكتب السقا في منشوره عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلل من شأني وكذبني في كل كلمة وردت على لساني، وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة، ووداعًا للسوشيال ميديا“.