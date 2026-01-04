قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

رسالة قوية من مفيدة شيحة لـ أحمد السقا بعد اعتزاله السوشيال ميديا

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

دعمت الإعلامية مفيدة شيحة، الفنان أحمد السقا بعد قرار اعتزاله للسوشيال ميديا، بسبب الهجوم عليه بعد تصريحاته عن الفنان الراحل سليمان عيد.

دعم مفيدة شيحة لـ أحمد السقا

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها “الستات” المذاع على قناة “سي بي سي”: “متقفلش حساباتك على السوشيال ميديا، أنت أقوى من إن حد يجبرك على دا”.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن : “أنت لك عشاق ومعجبين عايزين يطمنوا عليك ويشوفوا يومياتك ويشاركوك، أنت مش شخصية انهزامية متخليهومش يكسبوا فوق بساطتك وتلقائيتك والجدعنة وولاد الأصول اللي أنت فيهم”.

أحمد السقا يهجر السوشيال ميديا

بعد الانتقادات التي وجهت للفنان أحمد السقا بسبب تصريحاته الأخيرة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس”، خرج السقا للرد على الجدل الذي أثير حول حديثه، والذي تعرض على إثره لسخرية عدد من مستخدمي مواقع التواصل، ومن بين تلك التصريحات قوله: "سليمان عيد هيخش الجنة على مسئوليتي الشخصية".

وكتب السقا في منشوره عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلل من شأني وكذبني في كل كلمة وردت على لساني، وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة، ووداعًا للسوشيال ميديا“.

مفيدة شيحة الفنان الراحل سليمان عيد أحمد السقا الفنان أحمد السقا عمرو الليثي

