قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال للسيدات على اللجان الانتخابية بأسوان في الفترة المسائية.. شاهد

جولة الإعادة
جولة الإعادة
محمد عبد الفتاح

شهدت اللجان الانتخابية بأسوان إقبال العديد من السيدات للإدلاء بأصواتهن في إعادة انتخابات مجلس النواب.

وحرصت السيدات على إثبات دورهن والمشاركة الاجتماعية في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب لاختيار من يمثلهن ويعبر عن أصواتهن تحت قبة البرلمان.

وقد شهدت مقار اللجان الإنتخابية إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خلال الفترة المسائية من اليوم الثانى لجولة انتخابات الإعادة، وتسير الأجواء الانتخابية بانتظام.

فقد توافد الناخبين على لجان الإقتراع بأسوان للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وظهرت طوابير المواطنين ، وهم يرتدون الجلباب الصعيدى للرجال.

وكان قد أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الإنتخابية فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتخابية وضمان إنتظامها ، وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، ولجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين ، واللتين تعدان من بين 152 لجنة فرعية على مستوى المحافظة ، والتى تستقبل 840 ألف و731 ناخب وناخبة داخل 3 دوائر إنتخابية.

جولة الإعادة 

وخلال تفقده للجان الإقتراع ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات تمثل رسالة وطنية ومسؤولية دستورية تقع على عاتق كل مواطن ، مشيراً إلى أن الإدلاء بالصوت الإنتخابى يعكس درجة الوعى السياسى ، ويجسد الحرص الحقيقى على مستقبل الوطن ، فضلاً عن ترسيخ قيم الإنتماء والولاء .

وشدد إسماعيل كمال على أهمية الإبلاغ الفورى عن أى مخالفة أو شكوى فى حالة وجود أى تجاوزات أو إختراقات من البعض إلى للجنة العامة لتتولى الهيئة الوطنية للإنتخابات إتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة ، مؤكداً على أن دور الجهاز التنفيذى يقتصر فقط على تقديم الدعم اللوجستى الكامل خارج اللجان بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لإجراء الإنتخابات فى أجواء آمنة ومنظمة وهو ما يؤكد على جاهزية المحافظة الكاملة لإنجاح الإستحقاق الدستورى على الوجه الأكمل .

والجدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تضم 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417 ألف و851 ناخب وناخبة ، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية 81 ألف و745 ناخب وناخبة ، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تصل إلى 337 ألف و135 ناخب وناخبة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

ترشيحاتنا

بيراميدز

تشكيل شباب بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت في كأس العاصمة

مباراة المغرب وتنزانيا

كأس أمم إفريقيا 2025.. المغرب يتعادل سلبيا مع تنزانيا فى الشوط الأول

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب تُدرّب أكثر من 1615 شابًا وفتاة على بناء الشخصية والقيادة وتعزيز الصحة النفسية

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد