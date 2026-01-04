أحمد موسى يناقش أبرز الملفات الساخنة في حلقة جديدة من «على مسئوليتي»| بث مباشر

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، حيث من المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

كما يناقش أحمد موسى تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من مستجدات متلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن تسليط الضوء على تطورات عملية فنزويلا، وما أُعلن بشأن اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته، وانعكاسات ذلك على المشهد السياسي في أمريكا اللاتينية.

ومن المنتظر أن تتضمن الحلقة تحليلات ورؤى موسعة حول تلك الملفات، في إطار متابعة البرنامج المستمرة لأهم القضايا الراهنة وتأثيراتها على الداخل والخارج.