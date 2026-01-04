قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
فن وثقافة

زى زمان.. أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد رفقة أصالة

أحمد سعد وأصالة
أحمد سعد وأصالة
تقى الجيزاوي

كشف الفنان أحمد سعد عن استعداده لطرح أغنية جديدة، خلال الأيام المقبلة بمشاركة الفنانة أصالة بعنوان “زى زمان”.

وشارك أحمد سعد جمهوره بوستر الأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وكتب معلقًا: " أنا مش راجع اتأسف وأبان تاني 
قصاد منك ضعيف بس أنتي وحشاني - الأربع ان شاءالله".

كان أحمد سعد طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم طيبة تاني لأ، من فيلم طلقني لـ الفنان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني خلال الأيام الماضية ، وحققت نجاحًا كبيرًا.

ويشترك مع أحمد سعد في غناء طيبة تاني لأ، الفنان كريم محمود عبد العزيز، بطل فيلم طلقني. 

أغاني أحمد سعد 

يذكر أن الفنان أحمد سعد، تألقه الفني طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح.

“زى زمان” أصالة أحمد سعد

