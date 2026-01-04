زى زمان.. أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد رفقة أصالة

كشف الفنان أحمد سعد عن استعداده لطرح أغنية جديدة، خلال الأيام المقبلة بمشاركة الفنانة أصالة بعنوان “زى زمان”.

وشارك أحمد سعد جمهوره بوستر الأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وكتب معلقًا: " أنا مش راجع اتأسف وأبان تاني

قصاد منك ضعيف بس أنتي وحشاني - الأربع ان شاءالله".

كان أحمد سعد طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم طيبة تاني لأ، من فيلم طلقني لـ الفنان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني خلال الأيام الماضية ، وحققت نجاحًا كبيرًا.

ويشترك مع أحمد سعد في غناء طيبة تاني لأ، الفنان كريم محمود عبد العزيز، بطل فيلم طلقني.

أغاني أحمد سعد

يذكر أن الفنان أحمد سعد، تألقه الفني طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح.