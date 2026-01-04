هاني رمزي عن رحيل والدته: كانت نعمة وبركة في حياتنا

تحدث الفنان هاني رمزي عن وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا منذ نحو أسبوع، مؤكدًا أن الله أنعم عليه بأن يكون ابنًا لتلك السيدة التي تعلم منها الكثير، وكان لتربيتها وأخلاقها أثر بالغ في مسيرته الحياتية والإنسانية.

خدمة الجميع دون تفرقة

وقال هاني رمزي، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2 ، إن والدته كانت نعمة كبيرة في حياته، موضحًا أنها عاشت عمرها في خدمة الجميع دون تفرقة، وكانت تتفانى في مساعدة كل من يحتاج إليها، سواء من الكبار أو الصغار، وهو ما انعكس بركة وخيرًا على أسرته.

مشاعر الحب

وأضاف أن مشاعر الحب التي لمسها من الناس خلال الجنازة والعزاء كانت مؤثرة للغاية، مؤكدًا أنهم لم يتوقعوا هذا الكم الكبير من المحبة، قائلاً إن حزن الناس ودعاءهم لوالدته كشف عن مكانتها الطيبة في قلوب الجميع.

العفو وعدم مصادرة آراء الآخرين

وأشار هاني رمزي إلى أنه اكتسب من والدته العديد من الصفات الإنسانية، أبرزها الالتزام بخدمة الكنيسة ومساعدة الآخرين قدر المستطاع، إلى جانب صفة التسامح، موضحًا أنه يواجه أحيانًا انتقادات حادة وهجومًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع، لكنه يفضل العفو وعدم مصادرة آراء الآخرين حتى وإن كانت قاسية.

السلام النفسي

وأكد الفنان هاني رمزي أنه يسعى دائمًا إلى السلام النفسي في حياته، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية صعبة وقاسية على مستوى الوطن العربي بأكمله وليس مصر فقط، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتخيل رحيل والدته في هذا التوقيت، لكنه قضاء الله الذي لا يملك أحد تغييره.

واختتم حديثه بمناشدة جمهوره ومحبيه الدعاء لوالدته، متمنيًا لها الرحمة والمغفرة.