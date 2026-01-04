هاني رمزي عن رحيل والدته: تعلمت منها التسامح وخدمة الناس

تحدث الفنان هاني رمزي عن وفاة والدته، التي غيّبها الموت منذ نحو أسبوع، مؤكدًا أن الله أنعم عليه بأن يكون ابنًا لتلك السيدة التي كان لها فضل كبير في تشكيل شخصيته، وأن تربيتها وأخلاقها تركت أثرًا عميقًا في مسيرته الإنسانية قبل الفنية.

نعمة عظيمة في حياته

وقال هاني رمزي خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2 إن والدته كانت نعمة عظيمة في حياته، موضحًا أنها كرست حياتها لخدمة الجميع دون تفرقة، وكانت تسعى دائمًا لمساعدة كل من يحتاج إليها، سواء من الكبار أو الصغار، وهو ما انعكس خيرًا وبركة على أسرته.

مشاعر الحب والدعم

وأشار إلى أن مشاعر الحب والدعم التي تلقاها من الناس خلال الجنازة والعزاء كانت مؤثرة للغاية، مؤكدًا أنهم لم يتوقعوا هذا الكم الكبير من المحبة، وهو ما يعكس المكانة الطيبة التي حظيت بها والدته في قلوب الجميع.

القيم الإنسانية

وأوضح هاني رمزي أنه ورث عن والدته العديد من القيم الإنسانية، في مقدمتها خدمة الكنيسة ومساعدة الآخرين بقدر المستطاع، إلى جانب صفة التسامح، مشيرًا إلى أنه يتعرض أحيانًا لهجوم وانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع، لكنه يحرص على العفو وعدم مصادرة آراء الآخرين حتى وإن كانت قاسية أو جارحة.

وأكد الفنان أنه يبحث دائمًا عن السلام النفسي في حياته، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية صعبة وقاسية على مستوى الوطن العربي ككل، وليس في مصر فقط، موضحًا أنه لم يكن يتخيل رحيل والدته في هذا التوقيت، لكنه قضاء الله الذي لا يملك أحد تغييره.