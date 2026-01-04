قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
توك شو

هاني رمزي عن رحيل والدته: تعلمت منها التسامح وخدمة الناس

هاني رمزي
هاني رمزي
محمد البدوي

تحدث الفنان هاني رمزي عن وفاة والدته، التي غيّبها الموت منذ نحو أسبوع، مؤكدًا أن الله أنعم عليه بأن يكون ابنًا لتلك السيدة التي كان لها فضل كبير في تشكيل شخصيته، وأن تربيتها وأخلاقها تركت أثرًا عميقًا في مسيرته الإنسانية قبل الفنية.

نعمة عظيمة في حياته

وقال هاني رمزي خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2 إن والدته كانت نعمة عظيمة في حياته، موضحًا أنها كرست حياتها لخدمة الجميع دون تفرقة، وكانت تسعى دائمًا لمساعدة كل من يحتاج إليها، سواء من الكبار أو الصغار، وهو ما انعكس خيرًا وبركة على أسرته.

 مشاعر الحب والدعم

وأشار إلى أن مشاعر الحب والدعم التي تلقاها من الناس خلال الجنازة والعزاء كانت مؤثرة للغاية، مؤكدًا أنهم لم يتوقعوا هذا الكم الكبير من المحبة، وهو ما يعكس المكانة الطيبة التي حظيت بها والدته في قلوب الجميع.

القيم الإنسانية

وأوضح هاني رمزي أنه ورث عن والدته العديد من القيم الإنسانية، في مقدمتها خدمة الكنيسة ومساعدة الآخرين بقدر المستطاع، إلى جانب صفة التسامح، مشيرًا إلى أنه يتعرض أحيانًا لهجوم وانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع، لكنه يحرص على العفو وعدم مصادرة آراء الآخرين حتى وإن كانت قاسية أو جارحة.

وأكد الفنان أنه يبحث دائمًا عن السلام النفسي في حياته، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية صعبة وقاسية على مستوى الوطن العربي ككل، وليس في مصر فقط، موضحًا أنه لم يكن يتخيل رحيل والدته في هذا التوقيت، لكنه قضاء الله الذي لا يملك أحد تغييره.

هاني رمزي الفنان هاني رمزي نهال طايل برنامج تفاصيل

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

هناء عطية

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى من 5 محافظات

وظائف

وظائف خالية برواتب تصل إلى 75 ألف جنيه للشباب

انتخابات النواب

انتهاء الاقتراع في 27 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

فيديو

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

