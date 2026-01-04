الأوقاف: تحقيق معدل إنجاز 99% في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال 2025

حرصت وزارة الأوقاف على تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وحققت الإدارة العامة لخدمة المواطنين إنجازًا متميزًا في مؤشرات الأداء الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025.

تحقيق معدل إنجاز 99% في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وأظهرت مؤشرات قياس الأداء أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى وزارة الأوقاف عبر المنظومة بلغ 11,749 شكوى، تنوعت بين 6,776 شكوى فردية و4,973 شكوى جماعية، إلى جانب شكاوى مقدمة من جهات مختلفة، شملت جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وذوي احتياجات خاصة.

وأنجزت الإدارة 11,661 شكوى خلال الفترة محل المتابعة، بنسبة إنجاز بلغت 99.77%، متجاوزة بذلك معدل الإنجاز المخطط البالغ 94.69%، فيما بلغ عدد الشكاوى الجارية 27 شكوى فقط، بما يعكس كفاءة منظومة المتابعة وسرعة الاستجابة.

كما سجلت الوزارة متوسط زمن رد بلغ نحو 4.56 يوم، وهو ما يؤكد جدية التعامل مع الشكاوى، والالتزام بتقديم حلول سريعة وفعّالة، وفق آليات مؤسسية منضبطة تراعي الدقة والشفافية وحماية سرية بيانات الشاكين.

يأتي هذا الأداء المتقدم ثمرةً للتنسيق المستمر بين الإدارة العامة لخدمة المواطنين والقطاعات المختصة بالوزارة والمديريات الإقليمية، وفي إطار رؤية وزارة الأوقاف الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الإداري، وترسيخ مبدأ «المواطن أولًا»، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.