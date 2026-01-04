تصريحات عفوية ومفاجآت فنية.. مي عمر ضيفة «ليلة فونطاستيك» على MBC مصر

شهدت حلقة الفنانة مي عمر في برنامج «ليلة فونطاستيك» مع أبلة فاهيتا على قناة MBC مصر أجواءً مليئة بالمرح والضحك، بعدما كشفت النجمة عن العديد من الأسرار والتفاصيل غير المتوقعة في حياتها الشخصية والمهنية.

وتحدثت مي عمر عن أسلوب حياتها اليومي بعفوية، مؤكدة أنها تهتم بتناسق التفاصيل الدقيقة، لافتة إلى أنها قد تختار وسيلة تنقلها حسب لون حقيبتها، في تصريح طريف أثار ضحك الجمهور داخل الاستوديو.

كما علّقت على صور اللوك الجديد لزوجها المخرج محمد سامي، موضحة أنها لم تكن موافقة على نشرها، خاصة بعد حالة الجدل والتفاعل الكبير الذي صاحبها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما عن غياب محمد سامي عن تعاونها الدرامي في رمضان المقبل، فأكدت مي عمر أن القرار جاء بدافع الرغبة في التجديد الفني، مشيرة إلى أن العمل المشترك بينهما يتطلب مجهودًا وضغوطًا مضاعفة.

وتستعد مي عمر حاليًا لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «الست موناليزا»، الذي يعرض في موسم رمضان 2026، ويضم عددًا من النجوم، ويقدم طرحًا مختلفًا لقضايا المرأة في إطار اجتماعي مشوق