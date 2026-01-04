وزير الطيران: مصر تتعامل بكفاءة مع أزمات المطارات.. وتطرح 11 ميناء جويًا للقطاع الخاص لتحسين تجربة المسافرين

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن تفاصيل الأزمة التي شهدتها مطارات أثينا مؤخرًا، مؤكدًا أن إغلاق المجال الجوي في اليونان؛ تسبب في اضطراب حركة الطائرات بسبب تغيير المسارات الجوية، حيث لم تتمكن بعض الطائرات المتجهة إلى أثينا من الهبوط في الوقت المحدد.

رفع درجة الاستعداد للقصوى في المطارات المصرية

وأضاف الحفني، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن المطارات المصرية رفعت درجة الاستعداد للقصوى؛ لمواجهة أي تداعيات، مؤكدًا أن الإعلام الدولي أشاد بكفاءة مصر وقدرتها على استيعاب الأزمة، التي انتهت تمامًا منذ السادسة مساءً مع انتظام الحركة الجوية.

تقديم خدمات عالية الجودة

وشدد الوزير على التزام شركة مصر للطيران بتقديم خدمات عالية الجودة للركاب، موضحًا أن أسطولها يضم حاليًا 65 طائرة، ويستهدف الوصول إلى 97 طائرة خلال السنوات الثلاث القادمة، بعد أن كان الهدف السابق 120 طائرة.

تطوير الخدمات داخل المطارات

وفيما يخص تطوير الخدمات داخل المطارات، أعلن الحفني عن الانتهاء المتوقع من تطبيق كارت الجوازات للمغادرين بنهاية يناير الجاري؛ لتبسيط إجراءات السفر وتقديم تجربة أكثر سلاسة للركاب.

إصدار التأشيرة الإلكترونية

وأضاف أن مشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، يسير وفق الخطة، بما يضمن سرعة حصول السائحين على التأشيرة، وتعزيز حركة السياحة الوافدة.

تحقيق مستويات قياسية

وأكد الوزير تحقيق مستويات قياسية في سرعة استلام الحقائب داخل المطارات، حيث أول حقيبة تصل للراكب بعد 20 دقيقة من وصول الطائرة، وآخر حقيبة بعد 40 دقيقة بحد أقصى؛ ما يعكس تحسن الخدمات ورضا المسافرين.

مشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات

وبشأن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات، أعلن الحفني أن مصر تستهدف طرح 11 ميناء جويًا للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات، وزيادة حركة السياحة، مؤكدًا أن الأصول لن تُباع، بل سيتم إدارة المطارات من قبل تحالفات “مُختارة بعناية”، حيث تقدم أكثر من 62 تحالفًا للمنافسة على هذا المشروع.

وأشار الوزير إلى أن مطار القاهرة تخطى أرقامًا قياسية في استقبال الزوار بنحو 106 آلاف زائر يوميًا، كما يشهد مطاري مرسى علم وشرم الشيخ نموًا بنسبة 20% في عدد الرحلات السياحية، ضمن جهود مستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع الطيران والسياحة في مصر.