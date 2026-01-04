قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
وزير الطيران: مصر تتعامل بكفاءة مع أزمات المطارات.. وتطرح 11 ميناء جويًا للقطاع الخاص لتحسين تجربة المسافرين

محمد البدوي

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن تفاصيل الأزمة التي شهدتها مطارات أثينا مؤخرًا، مؤكدًا أن إغلاق المجال الجوي في اليونان؛ تسبب في اضطراب حركة الطائرات بسبب تغيير المسارات الجوية، حيث لم تتمكن بعض الطائرات المتجهة إلى أثينا من الهبوط في الوقت المحدد.

رفع درجة الاستعداد للقصوى في المطارات المصرية

وأضاف الحفني، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن المطارات المصرية رفعت درجة الاستعداد للقصوى؛ لمواجهة أي تداعيات، مؤكدًا أن الإعلام الدولي أشاد بكفاءة مصر وقدرتها على استيعاب الأزمة، التي انتهت تمامًا منذ السادسة مساءً مع انتظام الحركة الجوية.

تقديم خدمات عالية الجودة

وشدد الوزير على التزام شركة مصر للطيران بتقديم خدمات عالية الجودة للركاب، موضحًا أن أسطولها يضم حاليًا 65 طائرة، ويستهدف الوصول إلى 97 طائرة خلال السنوات الثلاث القادمة، بعد أن كان الهدف السابق 120 طائرة.

تطوير الخدمات داخل المطارات

وفيما يخص تطوير الخدمات داخل المطارات، أعلن الحفني عن الانتهاء المتوقع من تطبيق كارت الجوازات للمغادرين بنهاية يناير الجاري؛ لتبسيط إجراءات السفر وتقديم تجربة أكثر سلاسة للركاب.

إصدار التأشيرة الإلكترونية

وأضاف أن مشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، يسير وفق الخطة، بما يضمن سرعة حصول السائحين على التأشيرة، وتعزيز حركة السياحة الوافدة.

تحقيق مستويات قياسية

وأكد الوزير تحقيق مستويات قياسية في سرعة استلام الحقائب داخل المطارات، حيث أول حقيبة تصل للراكب بعد 20 دقيقة من وصول الطائرة، وآخر حقيبة بعد 40 دقيقة بحد أقصى؛ ما يعكس تحسن الخدمات ورضا المسافرين.

مشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات

وبشأن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات، أعلن الحفني أن مصر تستهدف طرح 11 ميناء جويًا للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات، وزيادة حركة السياحة، مؤكدًا أن الأصول لن تُباع، بل سيتم إدارة المطارات من قبل تحالفات “مُختارة بعناية”، حيث تقدم أكثر من 62 تحالفًا للمنافسة على هذا المشروع.

وأشار الوزير إلى أن مطار القاهرة تخطى أرقامًا قياسية في استقبال الزوار بنحو 106 آلاف زائر يوميًا، كما يشهد مطاري مرسى علم وشرم الشيخ نموًا بنسبة 20% في عدد الرحلات السياحية، ضمن جهود مستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع الطيران والسياحة في مصر.

