طارق الشناوي يشيد يشيد بفيلم إن غاب القط

أشاد الناقد الفنى طارق الشناوى بفيلم «إن غاب القط»، بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة أسماء جلال، مؤكدًا أن المخرجة الجديدة سارة نوح لم تعد الجمهور بأى شيء أبعد من الضحك، وهو ما نجحت فى تحقيقه بالفعل.

وكتب الشناوى عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: شاهدت قبل لحظات فيلم «إن غاب القط»، الذى لا تعد مخرجته الجديدة سارة نوح الجمهور فيه بأى شيء أبعد من الضحك، وهو ما نجحت بالفعل فى تحقيقه من خلال سيناريو أيمن وتار، ورؤية إخراجية اعتمدت على الصورة والإضاءة والموسيقى لصناعة حالة خفيفة ومبهجة، تضع المشاهد مباشرة داخل أجواء الفيلم".

وأضاف: «البهجة حضرت على مستوى الأداء أيضًا، حيث قدم آسر ياسين نموذجًا لفنان متعدد النغمات الدرامية، ونجح فى الكوميديا لأنه تعامل مع الدور بجدية كاملة، بعيدًا عن الافتعال. كما حصلت أسماء جلال على مساحة مريحة للأداء الكوميدى، وقدمت الإحساس الضاحك ببساطة ونعومة أقنعتنى، إلى جانب حضور محمد شاهين وعلى صبحى ضمن منظومة منسجمة».

وتابع: «فى «إن غاب القط» يمكن القول إن سارة نوح وُلدت كمخرجة، وقدمت عملًا يعرف جيدًا ماذا يريد: ضحك صادق بلا ادعاء، وبهجة حاضرة من أول مشهد حتى النهاية. فيلم لا يسعى لأكثر من ذلك... لكنه ينجح فيما سعى إليه».

فيلم «إن غاب القط» بطولة آسر ياسين، واللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وعلى صبحى، وسماح أنور وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، فى أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة.