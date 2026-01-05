جهات التحقيق تعاين موقع حريق شقة أم بيومي بشبرا الخيمة

انتقل فريق من جهات التحقيق المختصة بقليوب إلى موقع حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق السادس بمنطقة أم بيومي، لمعاينة آثار الحريق الذي أسفر عن وفاة أم وصغيريها.



وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن المتوفين عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، واستكمال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، مع سؤال أهلية المتوفين وشهود العيان، وتقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.



وكشفت المعاينة أن الضحايا هم: ريّان محمد عبد العظيم، سنتان، وعبده محمد عبد العظيم، 4 سنوات، وأماني أحمد سعيد، 28 سنة “الأم”، وجميعهم مقيمون بمنطقة أم بيومي.



كما كشفت المعاينة أن ماس كهربائى وراء الحريق الذى أسفر عن تفحم الشقة بالكامل ومصرع أم وطفلتيها.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف أشرف الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب.

وأسفر الحريق عن وفاة أم وطفليها متأثرين بإصابتهم من الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية ومصرع 3 أشخاص.



انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع بسيارتين اطفاء مدعمة بسيارة اسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المبنى واسفر الحريق عن مصرع الام وطفليها متأثرين باصابتهما الناتجة عن الحريق.