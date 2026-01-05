تموين الإسكندرية: تحرير 263 محضرا بمخالفات خلال حملات على المخابز والأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات رقابية موسعة على مدار أسبوع كامل، استهدفت المخابز البلدية والأسواق بمختلف أحياء المحافظة، وأسفرت عن تحرير 263 محضراً لمخالفات تموين متنوعة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على السلع والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وصرح المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة المخالفين.

وأوضح البيان الصادر عن المديرية اليوم، أن الحملات التي جرت تحت إشراف هبة الله سمير، وكيل المديرية، وبمشاركة الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة والإدارات الفرعية بـ (المنتزة، وشرق، ووسط، وغرب، والجمرك، والعجمي، والعامرية، وبرج العرب).

وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر ضد المخالفين شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود لوحات بيانات، وامتناع مخابز عن إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وعدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيازة سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ومنشآت تعمل بدون ترخيص، ولبقالين تموينيين مخالفين.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة، مشددة على استمرار الحملات الدورية لضبط المتلاعبين بأسعار السلع.