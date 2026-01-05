قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
مكافآت بالدولار تشعل معسكر نيجيريا قبل مواجهة موزمبيق في دور الـ16
برلمان

برلماني: تعديل قانون الضريبة العقارية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي بدأ مجلس الشيوخ مناقشته، يأتي في إطار التزام الدولة بتطبيق نص المادة (38) من الدستور، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

وأوضح «مدكور»، في تصريحات صحفية على هامش مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، سواء على مستوى تقديم الإقرارات الضريبية أو إجراءات الحصر والتقدير والطعن، فضلًا عن تخفيف الأعباء على المواطنين في ما يتعلق بسداد الضريبة ومقابل التأخير، مع التوسع في ميكنة الإجراءات تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه يُعد استجابة حقيقية للبعد الاجتماعي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف البناء والقيم السوقية والإيجارية للعقارات، مؤكدًا أن هذا التعديل يعكس فهمًا دقيقًا للفارق بين العقار كضرورة معيشية والعقار كوعاء للثروة.

وشدد «مدكور» على أن قصر الإعفاء على وحدة سكنية واحدة تتخذ مسكنًا رئيسيًا للأسرة يحقق عدالة ضريبية متوازنة، ويمنع إساءة استخدام الإعفاء، مع ضمان حماية محدودي ومتوسطي الدخل من أعباء ضريبية لا تتناسب مع دخولهم الحقيقية.

واختتم النائب أسامة مدكور تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل خطوة إصلاحية مهمة لإعادة ضبط منظومة الضريبة العقارية، وتعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، بما يضمن شفافية الإجراءات وعدالة التطبيق، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري.

الضريبة العقارية البرلمان النواب مجلس النواب

