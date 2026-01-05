ضبط 90 مخالفة جراء حملات تموينية على المخابز والأسواق بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، جراء الحملات التي تم تدشينها هذا الاسبوع.

في هذا السياق أسفرت تلك الحملات عن تحرير 39 محضرا لمخالفات داخل المخابز، تضمنت: نقص وزن الرغيف، عدم وجود سجل زيارات، عدم نظافة أدوات العجن عدم وجود قائمة تشغيل، عدم إعطاء بون للمواطن، إلي جانب محضر تصرف في"4 شيكارة دقيق مدعم "، و محضر ميزان معطل ، و محضرين شهادة صحية مخبز سياحي بالإضافة إلي محضرين مخبز معلق ،و محضر عدم وجود ميزان حساس.

كما أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن ضبط 51 مخالفة، جاءت على النحو التالي: عدم الإعلان عن الاسعار، عدم إعلان عن اسعار بدال تمويني، عدم وجود شهادات صحية، تشغيل عمالة بدون شهادات صحية، بالإضافة إلى عدم وجود سجل زيارات محضر عرض لحوم مكشوفة ، هذا إلي جانب مخالفتين تصرف في سلع تموينية عبارة عن (90 زجاجة زيت بالإضافة إلي 80 كيلو سكر)، فضلا عن مخالفة سلعة مجهولة المصدر (25 كيلو دواجن متبلة منتهية الصلاحية كما تم التحفظ عليهم) إلي جانب محضر بيع أزيد سجائر.