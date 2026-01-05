حمادة الشربيني: صعبنا المباراة على نفسنا والأهم استكمال القادم بنجاح

علق حمادة الشربيني، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، على مباراة منتخب مصر وبنين التي أُقيمت اليوم، موجهًا التهنئة لمصر وشعبها، قائلاً: «مبروك لمصر وشعب مصر، ويارب تكمل على خير»، مشيرًا إلى أن المنتخب صعب المباراة على نفسه خلال مجرياتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الأهم في المرحلة المقبلة هو استكمال المشوار بنجاح، مؤكدًا أن المنتخب سيعمل على تصحيح الأخطاء، قائلاً: «إحنا صعبنا المباراة على نفسنا، ويارب اللي جاي يكمل».

واختتم بالتأكيد على أن الجهاز الفني واللاعبين سيسعون لاستغلال الفرص بشكل أفضل، موضحًا: «سوف ننتهز الفرص ونستوعب الدرس ونفوز ونطلع لدور الـ4».