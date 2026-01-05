أحمد موسى: دعم منتخب مصر واجب وحسام حسن أعاد الروح للفراعنة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المرحلة الحالية تتطلب دعم المنتخب المصري ومساندته، بعيدًا عن الانتقادات غير البناءة، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً رائعًا في مباراته الأخيرة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف حاسمة.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، شدد موسى على الجهد الكبير الذي يبذله الكابتن حسام حسن، موضحًا أن الأخير يتمتع بثقل فني كبير ويؤثر إيجابيًا في أداء اللاعبين داخل الملعب، وأن التفاعل من الجماهير عاد بقوة اليوم بعد الأداء المميز للفريق.

وأشار موسى إلى التأثير الكبير للنجم محمد صلاح، مؤكّدًا أنه عندما يستحوذ على الكرة يلتف حوله المنافسون لما يمثله من قوة هجومية وخبرة كبيرة، لافتًا إلى دعم نادي ليفربول له عبر حسابه الرسمي بعبارة «يا فخر مصر» مرفقة بصورة لصلاح.

وأوضح موسى أن ما حدث اليوم يعكس درسًا في الروح الرياضية والأخلاق، مؤكدًا أن الفوز ليس نهاية المطاف، بل هو انعكاس للقيم الرياضية، خاصة وأن المنتخب نجح في التأهل إلى دور الـ8، ويملك تاريخًا كرويًا حافلًا بـ 7 بطولات لا يُضاهيه فيها أي منتخب آخر.

وشدد موسى على أن جميع لاعبي المنتخب رجال دون استثناء، وأن الدعم موجه للمنتخب ككيان وليس لشخص بعينه، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين أبطال، وأنهم قدموا مستويات مميزة طوال المباراة.

وأضاف أن أهداف المباراة كانت على مستويات عالية، حيث أحرز مروان عطية هدفًا عالميًا، وجاء هدف ياسر إبراهيم في توقيت مهم، قبل أن يسجل محمد صلاح الهدف القاتل الذي أنهى المباراة لصالح المنتخب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التحكيم شهد بعض القرارات الغريبة التي أثرت على سير اللقاء، واصفًا أداء الحكم بالغريب للغاية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الدعم الجماهيري والفني للمنتخب في مشواره نحو الأدوار القادمة، مؤكدًا أن الروح القتالية والانضباط الفني هما مفتاح النجاح في المباريات المقبلة.