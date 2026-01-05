يوسف الجميل: برلمان 2026 أمام مسؤولية دعم التنمية وتعزيز الاستثمار

أكد النائب يوسف شعبان الجميل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وأمين أمانة الاستثمار بالحزب أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود لدعم المسار التنموي للدولة المصرية، مشددًا على أن خدمة المواطن ستكون أولوية أساسية تحت قبة البرلمان.

وأضاف الجميل، خلال استخراجه كارنية العضوية بمجلس النواب اليوم أنه يعتز بثقة أبناء دائرته في بني سويف معتبرًا إياها تكليفًا ومسؤولية تتطلب العمل الجاد والتواصل المستمر مع المواطنين من أجل تلبية احتياجاتهم.

وأوضح النائب، بصفته أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن ملف الاستثمار يأتي على رأس أجندته البرلمانية، مؤكدًا العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في صعيد مصر، لا سيما محافظة بني سويف، من خلال تشريعات تدعم المستثمرين وتُسهم في تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار الجميل إلى أن خطته البرلمانية ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها دعم قطاع الشباب والرياضة عبر تطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمية وثقافية ورياضية متكاملة تخدم القرى وبندر بني سويف.

كما لفت إلى أن تطوير البنية التحتية يمثل أولوية قصوى، من خلال استكمال مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد النائب كذلك أهمية التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لضمان وصول ثمار المشروعات القومية إلى جميع قرى ونجوع مركز بني سويف، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة.

واختتم النائب يوسف شعبان الجميل تصريحاته بالتأكيد على التزامه بسياسات حزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد دورًا أكثر فاعلية للبرلمان على المستويين التشريعي والرقابي، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.