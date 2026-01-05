قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يوسف الجميل: برلمان 2026 أمام مسؤولية دعم التنمية وتعزيز الاستثمار

النائب يوسف شعبان الجميل
النائب يوسف شعبان الجميل
حسن رضوان

أكد النائب يوسف شعبان الجميل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وأمين أمانة الاستثمار بالحزب أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود لدعم المسار التنموي للدولة المصرية، مشددًا على أن خدمة المواطن ستكون أولوية أساسية تحت قبة البرلمان.

وأضاف الجميل، خلال استخراجه كارنية العضوية بمجلس النواب اليوم  أنه يعتز بثقة أبناء دائرته في بني سويف معتبرًا إياها تكليفًا ومسؤولية تتطلب العمل الجاد والتواصل المستمر مع المواطنين من أجل تلبية احتياجاتهم.

وأوضح النائب، بصفته أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن ملف الاستثمار يأتي على رأس أجندته البرلمانية، مؤكدًا العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في صعيد مصر، لا سيما محافظة بني سويف، من خلال تشريعات تدعم المستثمرين وتُسهم في تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار الجميل إلى أن خطته البرلمانية ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها دعم قطاع الشباب والرياضة عبر تطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمية وثقافية ورياضية متكاملة تخدم القرى وبندر بني سويف.

كما لفت إلى أن تطوير البنية التحتية يمثل أولوية قصوى، من خلال استكمال مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد النائب كذلك أهمية التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لضمان وصول ثمار المشروعات القومية إلى جميع قرى ونجوع مركز بني سويف، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة.

واختتم النائب يوسف شعبان الجميل تصريحاته بالتأكيد على التزامه بسياسات حزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد دورًا أكثر فاعلية للبرلمان على المستويين التشريعي والرقابي، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

