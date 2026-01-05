الوادي الجديد تبدأ رصف الطرق في منطقة البلد القديمة

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الداخلية.

من جهته، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رصف وتطوير الطرق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الداخلية والمحاور الحيوية، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن الأعمال الجارية تشمل أيضًا الانتهاء من رصف حي البري (المرحلة الثانية)، واستكمال عدد من أحياء البلد القديمة ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة بإجمالي نحو 40 ألف متر مسطح، بالتوازي مع تنفيذ طبقات الأساس لتوسعات بعدد من الشوارع الحيوية، وأعمال الرفع المساحي تمهيدًا للرصف.