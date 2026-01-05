عمرو أديب: قناة السويس خسرت المليارات بسبب أزمة اليمن.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الاستثمارات السعودية من أفضل وأكبر الاستثمارات الموجودة في مصر، فنحن أمام نموذج للتوافق السياسي والاقتصادي، فنحن نرجو ألا نراهم إلا معا.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن رؤية الجانب المصري والسعودي حينما تراهم تطمئن، منوها أن الأزمات المجاورة لمصر تؤثر على اقتصاد مصر، فأزمة غزة والسودان واليمن تأثرت بهم مصر.

وأشار إلى أن قناة السويس خسرت المليارات بسبب أزمة اليمن، تقدر بحوالي 12 مليار دولار، كانوا سيساهمون بحل كثير من المشكلات في مصر.

وأكد أن الاجتماع المصري السعودي في هذا التوقيت هام جدا.

