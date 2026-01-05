عايشة الوعد تطرح أحدث أغانيها عاش من علا شان

طرحت المطربة المغربية عايشة الوعد أحدث اغانيها بعنوان “عاش من علا الشان” بمناسبة كأس الأمم الأفريقية.



ويأتي طرح الأغنية بالتزامن مع تنظيم المملكة المغربية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



الأغنية من كلمات الفنانة المغربية عايشة الوعد، ومن إنتاج وتلحين الفنان المهدي عبده وشارك في الأغنية عدد من الأصوات المغربية.



وعايشة الوعد هى مطربة مغربية اكتشفها الموسيقار بليغ حمدى عندما استمع لصوتها من خلال البرنامج المغربى "مواهب"، وأقنع والدها عازف الناى، باحترافها للغناء، وعاشت فى القاهرة فى الثمانينيات وتكفل بإقامتها ولحن لها بليغ حمدى عدد من الاغانى.

