الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الرئيس اللبناني: ندعو لتمكين لجنة مراقبة وقف إطلاق النار من إنجاز مهامها

جوزاف عون
جوزاف عون
محمود نوفل


أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون ‌‏أن اعتداءات قوات الاحتلال تطرح علامات استفهام لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة " الميكانيزم ".

وبين ‌‏رئيس لبنان في تصريحات له أن اعتداءات إسرائيل تسعي لإفشال المساعي المحلية والإقليمية والدولية لوقف التصعيد.

وقال الرئيس اللبناني: متجاوبون مع المساعي الدولية والجيش ينفذ إجراءات الحكومة جنوب الليطاني بحرفية والتزام ودقة.

وختم عون: ندعو إلى تمكين لجنة مراقبة وقف إطلاق النار من إنجاز مهامها بتوافق الأطراف المعنية والدعم الدولي.

وفي وقت سابق ؛ قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، خلال لقائه بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر ، في قصر بعبدا ، : "أبلغوا العالم عنا، بأننا لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم. بل سنظل هنا، نستنشق الحرية، ونخترع الفرح ونحترف المحبة، ونعشق الابتكار، وننشد الحداثة، ونجترح كل يوم حياة أوفر".

وأضاف الرئيس اللبناني ، في كلمته، أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية ، : " إذا تعطل لبنانُ أو تبدل، سيكونُ البديلُ حتماً، خطوطَ تماسٍ في منطقتِنا والعالم، بين شتى أنواعِ التطرّفِ والعنفِ الفكري والمادي وحتى الدموي”.

وتابع : "كما قلت في نيويورك، أكرر من بيروت : إذا زالَ المسيحيُ في لبنان، سقطت معادلة الوطن، وسقطت عدالتُها. وإذا سقطَ المسلمُ في لبنان، اختلت معادلة الوطن، واختلّ اعتدالها، وبهذه المعادلة يعيش لبنان في سلام مع منطقته، وفي سلام منطقته مع العالم".

لبنان جوزاف عون جيش الاحتلال لجنة الميكانيزم بابا الفاتيكان

