قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر
فنزويلا .. حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف مادورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الوادي الجديد تدشن مبادرة "ازرع" لدعم صغار الفلاحين

تضامن الوادي الجديد
تضامن الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، عن تدشين مبادرة ازرع الرئاسية على مستوى المحافظة بإجمالى مساحة 26060 فدان تضم 12287 فدان لهم دعم تقاوي بنسبة 50% و13773 فدان لهم دعم فني ومدارس حقلية ، تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وإشراف محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

مبادرة ازرع الرئاسية

وجرى عقد اجتماعات على مستوى مركزي الخارجة وباريس، والآخر على مستوى مراكز الخارجة والداخلة وبلاط ، يضم مسؤولي الجمعيات الأهلية ومديرية الزراعة في إطار تنفيذ البروتوكول الرباعي الجديد لمبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي بدعم وزارتي التضامن والزراعة والتحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية، والذي يعد نموذجا لتكاتف الجهود الوطنية بين الوزارات المعنية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

وقال محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن بروتوكول التعاون يهدف  إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة ازرع والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتشجيع صغار المزارعين على الاشتراك بكفاءة وفاعلية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح عن طريق توفير تقاوى عالية الإنتاج وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المدارس الحقلية بما يساهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية الفدان الواحد، وذلك بزيادة دخولهم وتحسين أحوالهم المعيشية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمحاصيل الاستراتيجية.

وأشار  العديسي، إلى إن مبادرة ازرع تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" وأن هذا التعاون يتضمن أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتقديم دعم مالي 50% من ثمن التقاوى لصغار المزارعين، حيث تهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان مزروع من القمح كمستهدف استراتيجى مع زيادة انتاجيتهم.

وأكد العديسي، على أن هذا البروتوكول يعد خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة، تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.

من جانبها، أنهت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد استعداداتها لتنفيذ المبادرة تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ومتابعة الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس سامح سمير رئيس المبادرة بالوادي الجديد من الهيئة القبطية الانجيلية، واستهدفت المبادرة زراعة 12500 فدان للموسم الشتوي الحالي ضمن فعاليات المبادرة، وتم توزيع تقاوي القمح التابعة لمبادرة ازرع بالادارة الزراعية بموط وعقد ندوة متخصصة عن زراعة القمح بمدينة الخارجة.

واستقبل الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وفد المبادرة الذي ضم ماجدة مجيد رئيس منطقة المواقع التنموية، والمهندس سامح سمير مسئول المبادرة بالمحافظة، وأسماء حجازي منسق وزارة التضامن الاجتماعي، وعددًا من القيادات الزراعية بالمحافظة، حيث أكد على حرص الدولة على دعم صغار المزارعين وتوفير التقاوي عالية الجودة ووسائل الدعم الفني، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للقطاع الزراعي باعتباره ركيزة رئيسية في التنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن مبادرة ازرع تُنفذ بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبإشراف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتستهدف في محافظة الوادي الجديد زراعة 26،060 فدانًا من القمح، ضمن خطة تشمل 16 محافظة بالجمهورية، حيث تسهم  المبادرة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في زراعة القمح، ورفع إنتاجية الفدان عبر المدارس الحقلية والدعم الفني، ما ينعكس إيجابًا على الدخل المعيشي للمزارعين.

وجرى تم اطلاق المرحلة الثالثة للموسم الزراعي 2024 / 2025 م ضمن مبادرة ازرع من خلال استهداف زراعة 200 ألف فدان وذلك بتشجيع عدد كبير من المزارعين في عدد 16 محافظة من خلال حزمة من التدخلات الأساسية وهى (توفير تقاوي معتمدة من وزارة الزراعة بدعم – تنفيذ مدراس حقلية – متابعة فنية للحقول.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تضامن الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

لقاء الخميسي

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

ترشيحاتنا

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

في خطوة تاريخية..نيويورك تعلن يناير شهرًا للتراث الإسلامي ومرصد الأزهر يرحب

في خطوة تاريخية.. نيويورك تعلن يناير شهرًا للتراث الإسلامي

علي جمعة

علي جمعة: كثرة الاستغفار والتوبة تحيي القلب

بالصور

القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء.. عادة يومية تضر صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

بملابس شتوية.. أسما إبراهيم من رحلتها في جبال الألب الفرنسية

اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم

هجوم أمريكي على أمازون بسبب بيع سيارات معيبة تم استدعاؤها

سيارات أمازون
سيارات أمازون
سيارات أمازون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد