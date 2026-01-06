تضامن الوادي الجديد تدشن مبادرة "ازرع" لدعم صغار الفلاحين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، عن تدشين مبادرة ازرع الرئاسية على مستوى المحافظة بإجمالى مساحة 26060 فدان تضم 12287 فدان لهم دعم تقاوي بنسبة 50% و13773 فدان لهم دعم فني ومدارس حقلية ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وإشراف محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

مبادرة ازرع الرئاسية

وجرى عقد اجتماعات على مستوى مركزي الخارجة وباريس، والآخر على مستوى مراكز الخارجة والداخلة وبلاط ، يضم مسؤولي الجمعيات الأهلية ومديرية الزراعة في إطار تنفيذ البروتوكول الرباعي الجديد لمبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي بدعم وزارتي التضامن والزراعة والتحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية، والذي يعد نموذجا لتكاتف الجهود الوطنية بين الوزارات المعنية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

وقال محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة ازرع والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتشجيع صغار المزارعين على الاشتراك بكفاءة وفاعلية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح عن طريق توفير تقاوى عالية الإنتاج وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المدارس الحقلية بما يساهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية الفدان الواحد، وذلك بزيادة دخولهم وتحسين أحوالهم المعيشية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمحاصيل الاستراتيجية.

وأشار العديسي، إلى إن مبادرة ازرع تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" وأن هذا التعاون يتضمن أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتقديم دعم مالي 50% من ثمن التقاوى لصغار المزارعين، حيث تهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان مزروع من القمح كمستهدف استراتيجى مع زيادة انتاجيتهم.

وأكد العديسي، على أن هذا البروتوكول يعد خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة، تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.

من جانبها، أنهت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد استعداداتها لتنفيذ المبادرة تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ومتابعة الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس سامح سمير رئيس المبادرة بالوادي الجديد من الهيئة القبطية الانجيلية، واستهدفت المبادرة زراعة 12500 فدان للموسم الشتوي الحالي ضمن فعاليات المبادرة، وتم توزيع تقاوي القمح التابعة لمبادرة ازرع بالادارة الزراعية بموط وعقد ندوة متخصصة عن زراعة القمح بمدينة الخارجة.

واستقبل الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وفد المبادرة الذي ضم ماجدة مجيد رئيس منطقة المواقع التنموية، والمهندس سامح سمير مسئول المبادرة بالمحافظة، وأسماء حجازي منسق وزارة التضامن الاجتماعي، وعددًا من القيادات الزراعية بالمحافظة، حيث أكد على حرص الدولة على دعم صغار المزارعين وتوفير التقاوي عالية الجودة ووسائل الدعم الفني، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للقطاع الزراعي باعتباره ركيزة رئيسية في التنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن مبادرة ازرع تُنفذ بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبإشراف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتستهدف في محافظة الوادي الجديد زراعة 26،060 فدانًا من القمح، ضمن خطة تشمل 16 محافظة بالجمهورية، حيث تسهم المبادرة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في زراعة القمح، ورفع إنتاجية الفدان عبر المدارس الحقلية والدعم الفني، ما ينعكس إيجابًا على الدخل المعيشي للمزارعين.

وجرى تم اطلاق المرحلة الثالثة للموسم الزراعي 2024 / 2025 م ضمن مبادرة ازرع من خلال استهداف زراعة 200 ألف فدان وذلك بتشجيع عدد كبير من المزارعين في عدد 16 محافظة من خلال حزمة من التدخلات الأساسية وهى (توفير تقاوي معتمدة من وزارة الزراعة بدعم – تنفيذ مدراس حقلية – متابعة فنية للحقول.